Свитолина разгромила Калинину во втором круге US Open-2024

Украинская теннисистка Элина Свитолина ( 28) пробилась в третий круг US Open-2024 обыграв Ангелину Калинину (55).

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2. Свитолина 8 раз подала навылет, допустила 5 двойных и использовала 2 брейк-пойнта.

Следующей соперницей Светолиной будет Коко Гофф (3).

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард

Призовой фонд - 75 млн долларов

Второй круг, 29 августа

Элина Свитолина (Украина) - Ангелина Калинина (Украина) 6:1, 6:2

Лучшим результатом Светолиной на турнире US Open является полуфинал, которого она достигала в 2019 году. Элина прошла в полуфинал без потери ни одного сета, но там уступила американке Серене Уильямс. Это выступление является одним из лучших достижений украинки на турнирах Grand Slam .

Напомним, сегодня, 29 августа, украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с венгеркой Тимеей Бабош потерпела поражение в первом круге US Open-2024 от американок Софии Кенин и Беттани Маттек-Сэндс.