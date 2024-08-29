Українська правда
Все разделы
Укр
Поддержать УП
Чемпион Теннис

Свитолина разгромила Калинину во втором круге US Open-2024

Володимир Кук — 29 августа, 09:51
Свитолина разгромила Калинину во втором круге US Open-2024
Еліна Світоліна
Getty Images

Украинская теннисистка Элина Свитолина ( 28) пробилась в третий круг US Open-2024 обыграв Ангелину Калинину (55).

Матч продолжался 1 час 19 минут и завершился со счетом 6:1, 6:2. Свитолина 8 раз подала навылет, допустила 5 двойных и использовала 2 брейк-пойнта.

Следующей соперницей Светолиной будет Коко Гофф (3).

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард
Призовой фонд - 75 млн долларов
Второй круг, 29 августа
Элина Свитолина (Украина) - Ангелина Калинина (Украина) 6:1, 6:2

Лучшим результатом Светолиной на турнире US Open является полуфинал, которого она достигала в 2019 году. Элина прошла в полуфинал без потери ни одного сета, но там уступила американке Серене Уильямс. Это выступление является одним из лучших достижений украинки на турнирах Grand Slam .

Напомним, сегодня, 29 августа, украинская теннисистка Надежда Киченок в паре с венгеркой Тимеей Бабош потерпела поражение в первом круге US Open-2024 от американок Софии Кенин и Беттани Маттек-Сэндс.

Ангеліна Калініна Еліна Світоліна US Open-2024

Ангеліна Калініна

Свитолина встретится с Калининой, Костюк сыграет против Дарт во втором круге US Open
Калинина победила Доден и сыграет против Светолиной на US Open-2024
Семь украинок — в основной сетке US Open, трое из них — сеяные, но кто замахнется на вторую неделю?
Рейтинг WTA: Ястремская, Калинина и Цуренко потеряли позиции
26 августа шесть украинок сыграют матчи первого US Open-2024

Последние новости