Свитолина заработала на Уимблдоне-2024 350 тысяч фунтов, но опустится в рейтинге WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина не смогла пробиться в полуфинал Уимблдонского турнира, проиграв представляющую Казахстан Елене Рыбакиной.

Вместе с тем, украинка не смогла защитить очки прошлого года в рейтинге WTA (-350), потеряет несколько позиций и статус второй ракетки Украины. В обновленном рейтинге, опубликованном 15 июля, 29-летняя одесситка окажется на 30-й позиции.

Статус первой ракетки Украины сохранит Марта Костюк (18), а второй станет Даяна Ястремская (25).

Свитолина пополнила свой банковский счет на 350 тыс. фунтов (448 тыс. долларов).

Ранее мы писали о ряде рекордов, которые переписала Свитолина.