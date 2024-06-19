Стало известно, сыграет ли Джокович на Олимпийских играх-2024

24-разовый победитель турниров Grand Slam Новак Джокович примет участие в Олимпийских играх-2024 в Париже.

Об этом сообщил Национальный олимпийский комитет Сербии.

Напомним, в четвертьфинальном матче Ролан Гаррос Новак получил травму мениска, из-за которой пропустит Уимблдон. Теннисный турнир на Олимпиаде пройдет с 27 июля по 4 августа. Кроме "Ноле", Сербию также будет представлять Душан Лаевич (56).

К удивлению, в наработке Джоковича пока нет золотой олимпийской медали. Его лучшее достижение – бронза на Играх-2008 в Пекине.