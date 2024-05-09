Определились соперницы Светолиной и Ястремской на турнире в Риме

Украинские теннисистки Элина Свитолина (19) и Даяна Ястремская (33) узнали своих соперниц на турнире WTA 1000 в Риме.

Свитолина во втором круге соревнования сыграет против итальянки Сары Эррани (93), одолевшей в первом раунде американку Аманду Анисимову (237) – 4:6, 6:2, 6:1. Матч состоится 10 мая в 17:00 по киевскому времени.

Со своей стороны Ястремская в своем стартовом матче в Риме встретится с немкой Лаурой Зигемунд (86), победившей аргентинку Марию Лурдес Карле (71) – 2:6, 6:4, 6:4. Начало поединка – в 15:00.

Свитолина и Эррани дважды встречались на харде в 2014 и 2016 годах. В обоих матчах итальянка была сильнее. В Ястремской ситуация с Зигемундом противоположная. Украинка победила в двух предыдущих поединках в 2019 и 2023 годах.

Леся Цуренко (44) и Ангелина Калинина (31) сойдутся в украинском противостоянии на этой же стадии турнира. Матч начнется одновременно с игрой Ястремской – в 15:00.

Напомним, другая представительница Украины Марта Костюк (20) завершила выступление на соревновании, уступив Наоми Осаке (173) во втором раунде.











