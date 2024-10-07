Определился следующий соперник сборной Украины в Кубке Дэвиса

Следующим соперником мужской сборной Украины в Кубке Дэвиса стал Тунис.

Противостояние состоится 31 января-1 февраля или 1-2 февраля. Окончательную дату определит хозяин встречи – Тунис.

Украинские и тунисские теннисисты сразятся за право остаться в Первой мировой группе Кубка Дэвиса. Напомним, в сентябре "желто-синие" со счетом 1:3 уступили Израилю.

Кубок Дэвиса – это турнир, ежегодно проводимый под эгидой Международной федерации тенниса. Этот турнир можно считать аналогом футбольной Лиги наций, ведь по итогам сезона команды, в зависимости от своих результатов, поднимаются или опускаются в другие дивизионы.