Стабильность Свитолиной, прорыв Стародубцевой и слабость Костюк: итоги сезона WTA

Теннисный сезон подходит к своему завершению. В его женской части осталось провести лишь Итоговый турнир, в который попало 8 лучших по итогам уходящего года.

К слову, Элина Свитолина праздновала победу на WTA Finals у 2018-м, а годом позже играла в финале.

Чемпион подводит итоги сезона для украинских теннисисток, что удалось, а кто не оправдал надежд отечественных болельщиков – в материале Андрея Зуева.

Марта Костюк

2024 год стал для Марты Костюк знаменательным, ведь 22-летняя теннисистка стала первой ракеткой Украины. Предыдущий сезон завершила на 39 месте мирового рейтинга, а сейчас находится на 17 строчке. Удачным оказался год и по статистике – 34 победы при 20 поражениях, что является лучшим карьерным показателем.

В то же время Марта осталась без титулов, тогда как в 2023 году выиграла первый турнир WTA в Остине. Лучшими же достижениями текущего сезона стали:

четвертьфинал Открытого чемпионата Австралии (проигравшая в трех сетах Кого Гофф);

хардовый финал в Сан-Диего и полуфинал в Индиан-Уэллсе;

грунтовой финал в Штутгарте;

четвертьфинал Олимпиады (проиграла на тай-брейке будущей финалистке Донне Векич).

Как видим, лучшие результаты приходятся на начальный этап сезона. Однако именно на летней Олимпиаде Костюк показала достаточно умную, взвешенную и нехарактерную для нее спокойную игру. Казалось, что украинка лишилась своей склонности устраивать на корте настоящие психологические качели.

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Однако в последствии, настоящая Марта вернулась и мы снова увидели слезы, споры с тренером, истерики на корте. В матче против Элины Аванесян в Ухане дошло до совершенно неприемлемых жестов, когда Костюк просто махнула рукой, давая понять, что игра ей откровенно надоела.

Не будем выдвигать особых претензий. В конце сезона на корте истерили даже такие солидные мужчины как Тиафо и Зверев. Понятно, что переутомление дает о себе знать. Но Марти явно нужно что-то делать в плане ментальной и психологической подготовки к соревнованиям. Постепенно болельщики устают от чрезмерной эмоциональности на площадке.

В конце концов первая ракетка Украины снялась с турниров уровня WTA 500 в Нинбо и Токио. Надеемся длительный отдых предоставит Марте достаточно воодушевления, вдохновения и уверенности для успешных выступлений в следующем году.

Элина Свитолина

30-летняя Элина Свитолина завершила соревновательный сезон сразу после US Open. Текущая рейтинговая позиция – 25. На такой же позиции одесситка завершила предыдущий год. Элина провела достаточно большое количество матчей: 30 побед и 18 поражений. При этом ей донимала травма, из-за которой осенью теннисистка вынуждена была перенести операцию и сейчас проходит восстановительный период.

Свитолина не защитила свой прошлогодний титул в Страсбурге, который до этого выигрывала еще и в 2020 году. В 2024 году этот французский турнир повысил статус до WTA500, но Элина вылетела уже в 1/8 от француженки Клары Бюрель. Год завершился без титулов, а лучшими достижениями стали:

финал в Окленде (проигрыш Коко Гофф в трех сетах);

четвертьфинал на Уимблдоне;

проход в 1/8 открытого чемпионата Австралии, Ролан Гаррос и Олимпиады.

Еще одной теннисной, но не соревновательной победой Элины можно назвать то, что Федерация тенниса Украины в декабре 2023 года передала права на проведение соревнований при участии национальной сборной в Кубке Билли Джин Кинг благотворительному фонду Свитолиной. Это подчеркивает, насколько высок авторитет спортсменки в украинском теннисном сообществе. Правда, первый матч, проведенный фондом во Флориде оказался неудачным.

Элина Свитолина, Леся Цуренко и сестры Киченок в паре проиграли в итоге румынкам 2:3. Анна Богдан и Жаклин Кристиан совершили невероятный камбэк, проиграв в первый соревновательный день оба поединка. Этот апрельский опыт стал серьезным разочарованием как для украинских теннисисток, так и для болельщиков.

В целом же, учитывая повреждение голеностопа, сезон 2024 года можно назвать для украинки удачным. Спортсменка долго удерживала позицию в ТОП-20 рейтинга WTA и статус первой ракетки Украины. Наконец, игра нашей теннисистки выглядела солидной и привлекательной. Надеемся Элина без лишних невзгод восстановится после операции и будет радовать нас своим мастерством еще не один сезон.

Даяна Ястремская

В текущем рейтинге WTA Даяна Ястремская занимает 36-е место. Если учитывать 102 позицию, на которой она завершила 2023 год, то прогресс кажется очевидным. Однако все становится не столь однозначным, учитывая, что сезон теннисистка завершает семью поражениями подряд. Что же произошло за этот год, если такое неудачное завершение позволяет Даяне удерживать достаточно высокую рейтинговую позицию?

В начале сезона украинка дошла до полуфинала Открытого чемпионата Австралии. Тогда, в январе на этом турнире, учитывая квалификацию, одержала восемь побед подряд. Годом ранее, на австралийском грэндслэме Даяна вылетела в первом же поединке. Так что полуфинал позволил совершить мощный рейтинговый скачок.

Дальше же сезон не задался. На Ролан Гаррос и Уимбилдоне Ястремская проиграла в третьих матчах, а на всех остальных турнирах не выигрывала больше одной встречи. Итоговая статистика – по 21 выигрышу и проигрышу. Почему так произошло, тяжело объяснить. В этом году Даяна продолжила играть в своей достаточно агрессивной и мощной манере. И это принесло результат в Австралии, где показалось, что наша теннисистка вышла на новый уровень. Мячи ложились под линии, существенно сократилось количество непринужденных ошибок.

Неудачи в течение турниров грунтовой серии списывались на то, что 24-летняя одесситка предпочитает быстрые покрытия. Но наши ожидания перед каждым травяным и особенно хардовым турниром тоже оставались напрасными. Что помешало Даяне самореализоваться – травма, болезни, психологическая неуверенность?

Пожалуй, логическим завершением и квинтэссенцией сезона стала последняя игра – против Эрики Андреевой в Ухане. Ястремская легко доказывала свое превосходство в классе в обоих сетах. Повела в первом 5:2, сделав брейк-пойнт под ноль. А потом отдала пять геймов подряд. Перед подачей на сет Даяна как-то весело улыбнулась тренеру и словно забыла, как играть в теннис или он перестал ее интересовать.

Следующий сет – та же картина. Ведя в счете 4:2, украинка "сливает" четыре гейма подряд. Это можно было бы объяснить усталостью от длительного и напряженного сезона, но Ястремская провела в течение года не так много матчей. После Уханя украинка объявила о завершении соревнований в этом году, объяснив это болезнью и "другими причинами". Хотелось бы, чтобы эти "другие причины" не избавили нас от будущих достижений Даяны в профессиональном теннисе.

Ангелина Калинина

Соотношение побед и поражений в этом году у Ангелины Калининой имеет отрицательный результат – 22:24. Завершив сезон 2023 года на 28 месте рейтинга WTA, сегодня украинка находится на 62 позиции. В конце концов, эти числа в полной мере передают болельщикское разочарование от выступлений Калининой в туре 2024 года.

Лучшими достижениями для Ангелины в этом сезоне стали:

полуфинал Остина на харде;

полуфинал Руана на грунте в закрытых помещениях;

полуфинал Страсбурга на почве.

Три полуфинала статусных соревнований – для многих спортсменок означали бы удачный сезон. Но проблема Ангелины в первом полугодии, когда она боролась за эти достижения – безумная нестабильность. Так, в ноябре 2023 года в матчевой встрече на Кубке Билли Джин Кинг Калинина уверенно побеждает голландку Аранчу Рус. А уже через пару месяцев дотла проигрывает ей в первом круге Australian Open – 1:6, 0:6.

Вторая половина года проходит под знаком болезней и травм. Из-за простуды Ангелина даже отказалась выступать на Олимпиаде. Начиная все четыре "грендслема" с первого круга, представительница Новой Каховки выиграла лишь один поединок – в США у француженки Осеан Доден, которая сегодня находится еще в более кризисном состоянии.

Во многих поединках казалось, что украинке попросту не хватает воли к победе. Посмотрите, сколько завершающих сетов она отдала со счетом 0:6, 1:6 или 2:6, не навязывая борьбу соперницам. Что ж, подождем начала следующего сезона. Посмотрим, преодолеет ли наша теннисистка последствия болезней и травм. А самое главное найдет вдохновение и воодушевление, волю и бойцовские качества для борьбы не только с противниками, но и с самой собой.

Юлия Стародубцева

Новой представительницей Украины в топ-100, после удачного выступления в Пекине, стала 24-летняя Юлия Стародубцева. В общем, этот сезон для спортсменки стал знаковым. Она прошла сито квалификации во всех четырех турнирах Большого Шлема, а на Уимблдоне даже пробилась во второй круг основной сетки.

Общая статистика побед и поражений тоже поразительна – 40:24. Понятно, что многие выигрыши – это победы в квалификациях крупных турниров и на уровне челленджеров. Но конец сезона ознаменовался настоящим успехом – четвертьфиналом "тысячника" в Пекине, в котором Юлия даже выиграла первый сет у третей ракетки мира, американки Коко Гофф. Учитывая квалификацию в столице Китая, Стародубцева выиграла шесть матчей подряд, включая уверенные 7:5, 6:0 над высокорейтинговой представительницей России Анной Калинской.

Пекинский успех вынес украинку сразу в восьмой десяток рейтинга WTA, правда дальнейшие выступления не были столь удачными и Юлия сегодня откатилась на 91 позицию. В интервью после Пекина она призналась, что выступала с повреждением, а в матче против Элины Аванесян еще потянула правую ногу.

Учитывая проблемы со здоровьем и усталость после длительного престижного турнира, никто не закинул Юлии проигрыш во втором круге квалификации Уханя от венгерки Анни Бондарь 6:7, 4:6. А вот поражение от Ю Сяоди в квалификации Нинбо уже вызывало определенное непонимание. Дело в том, что китаянка, которая в рейтинге WTA занимает 281 строчку, до матча с Юлией проиграла десять игр подряд. Букмекерские котировки на победу украинки составляли символические 1.04, а некоторые конторы вообще не принимали ставки на этот поединок, ведь победа Стародубцевой была несомненно.

Возможно, Юлии и ее тренерскому штабу следует более осторожно относиться к состоянию здоровья и не участвовать во всех турнирах подряд. Стародубцева последней из украинок заканчивала сезон турнирами в Азии. С другой стороны, такое количество турниров было нужно для продвижения в рейтинге...

Леся Цуренко

К сожалению, оставила первую сотню рейтинга наша опытная теннисистка Леся Цуренко. Киевлянка закончила год на 122-й строчке мирового рейтинга.

Претензий к Лесе не может быть никаких. Травмы, проблемы со спиной привели к частым поражениям и снятию с соревнований. При этом Цуренко выступала за сборную на КБДК. Жаль, ведь предыдущий сезон был для нашей теннисистки достаточно удачным. В 2023 году ее статистика побед и поражений составила 42:16, а в 2024 – 13:20.

Напоследок Леся выиграла три матча подряд (включая квалификацию) в Ухане. В первом круге основной сетки даже победила британку Кэти Бултер. Однако уже в следующем круге снялась в первом сете в игре против представительницы Польши Магди Линетт.

Спасибо Лесе за ее самоотверженность. Кстати, она сегодня является второй украинкой по суммарному количеству недель, проведенных в ТОП 100 рейтинга WTA. У Цуренко их набралось 440. Больше только у Свитолиной – 550. Почему бы в следующем сезоне Леси не попытаться вернуться в сотню и не улучшить этот показатель?

Второй эшелон украинского женского тенниса

Кое-что обновили собственные рейтинговые позиции и украинские теннисистки, находящиеся во второй и третьей сотне рейтинга. Дарья Снигирь переместилась на 119 (130 текущее) место, Катарина Завацкая – на 197 (218), Анастасия Соболева – на 208 (210). Кстати, каждая из девушек имеет в этом году турнирные победы на уровне ITF:

Снигирь – W50 Лопота 2 (Грузия) и W50+ Кальви (Франция); Завацкая – W75 Брешия (Италия); Соболева – W35 Санта-Маргерита-ди-Пула 2 и 3 (Италия).

Кроме титулов, Дарья Снигирь отметилась победами в квалификациях Грэнд Слэмов. В Австралии она вышла в основной турнир, проиграв затем в первом раунде, а на Уимблдоне даже вышла во второй круг соревнований, где уступила высокорейтинговой латвийке Елене Остапенко. В этом году Дарья поднималась на самую высокую для себя позицию в рейтинге WTA – 105.

Кстати, в середине ноября украинской сборной играть в отборе к квалификационному турниру Кубка Билли Джин Кинг против австрийской команды. Первая ракетка Австрии, Синья Краус, в текущем рейтинге идет на 186 позиции. Соперник не самый сильный, поэтому хотя бы в запасе можно взять кого-нибудь из "второго эшелона" украинского женского тенниса высоких достижений.

Что в итоге?

Год 2024 года в украинском женском теннисе отметился рядом знаменательных рекордов. К примеру, в марте сразу пятеро наших теннисисток находились в первой сороковке мирового рейтинга. А в начале мая в первую двадцатку впервые попали сразу две представительницы Украины – на 20 строчку поднялась Марта Костюк, а на 19 – спустилась Элина Свитолина.

К сожалению, обошлось без побед на престижных турнирах. Однако, конкуренция в современном женском теннисе чрезвычайна, о чем свидетельствует ожесточенно продолжающаяся до конца соревновательного сезона чемпионская гонка. Откровенно признаюсь, что немного большего ожидал от выступлений Ястремской и Калининой, которые неплохо начали год. Также мощное разочарование стал второй день матчевой встречи между сборными Украины и Румынии. Будем надеяться, что с Австрией в середине ноября проблем не возникнет.

Не подумайте, что наши парницы остались без внимания. Просто подводить итоги еще рано. Ждем восстановления после травмы латвийки Елены Остапенко, в паре с которой должна сыграть на Итоговом парном турнире WTA наша Людмила Киченок.