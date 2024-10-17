Определился окончательный список участниц Итогового турнира WTA

Стали известны все участницы Итогового турнира WTA-2024, который состоится со 2 по 9 ноября в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Об этом сообщает пресс-служба Женской теннисной ассоциации .

В этом году за трофей WTA Finals сразятся белорусская теннисистка Арина Соболенко, первая ракетка мира Ига Швентек, а также Коко Гауфф, Жасмин Паолини, Елена Рыбакина, Джессика Пегула, Чжэн Циньвэнь и Барбора Крейчикова.

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Итоговый турнир WTA в текущем сезоне состоится на KSU Arena в столице Саудовской Аравии, Эр-Рияде. Кроме лучших игроков одиночного разряда, за трофей сразятся также лучшие дуэты. Украинка Людмила Киченок уже квалифицировалась на этот турнир в паре с Еленой Остапенко из Латвии.

Отметим, что в прошлом году именно Ига Швентек выиграла Итоговый турнир, обыграв в финале Джессику Пегулу. В 2018 году престижные соревнования выиграла украинская теннисистка Элина Свитолина.