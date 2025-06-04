Послала тренера и швырнула мяч в трибуны: у россиянки сорвало крышу в полуфинале Ролан Гаррос

Сегодня, 4 июня, француженка Лоис Буассон, которая занимает 361-е место в мировом рейтинге, стала настоящим открытием нынешнего Ролан Гаррос, заставив россиянку палать на корте.

В четвертьфинале Буассон сенсационно одолела 17-летнюю Мирру Андрееву (6-я ракетка мира) со счетом 7:6(6), 6:3, но сам матч обсуждают его не только из-за счета.

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Мирра не справилась с эмоциями: на протяжении игры она психовала, швырнула мяч в сторону трибун, за что получила предупреждение и была освистана публикой, которая активно поддерживала хозяйку кортов.

На этом выходки не закончились, и в разгар сета Андреева послала своего тренера Кончиту Мартинес "на три буквы" и указала ей на выход с трибун. Судья едва сдерживал матч в пределах приличия.

Mirra Andreeva a viré quelqu'un de son box en plein jeu face à Loïs Boisson pic.twitter.com/pD9vHl57UC — TennisTemple (@tennistemple) June 4, 2025

Отметим, что для 17-летней россиянки это уже привычное поведение. Не так давно,на турнире WTA 1000 в Риме, Мирра несколько раз послала Мартинес, став "звездой" в соцсетях.

Что касается Буассон, в полуфинале Ролан Гаррос француженка сыграет со второй ракеткой мира Коко Гофф.