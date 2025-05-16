Скандал в Риме: юная звезда тенниса из России послала тренера во время матча
На турнире WTA 1000 в Риме не обошлось без эмоций, и на этот раз главной "героиней" стала 18-летняя россиянка Мира Андреева.
В четвертьфинальном матче против третьей ракетки мира Коко Гофф юная теннисистка не сдержала нервов и в разгар поединка дважды послала собственного тренера Кончиту Мартинес прямым текстом.
После очередной неудачной подсказки из тренерского бокса Андреева воскликнула: "Пошла на х*й, пошла на х*й".
Что касается самого матча, Андреева из-за собственных же нервов уступила Гофф со счетом 4:6, 6:7 (5).
Напомним, накануне произошел другой скандал с участием россиянки Дианы Шнайдер. Ее мать публично пригрозила ей уйти с матча, если та не выиграет гейм.