Швентек вылетела из Уимблдона уже в третьем круге
Первая ракетка мира Ига Швентек уступила казахстанце Юлии Путинцевой (35) в третьем круге Уимблдона-2024.
Матч длился ровно 2 часа и завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:2.
Швентек выполнила 5 эйсов (для сравнения, Путинцева — ни одного), но в игре польки было нетипично много брака — 37 непринужденных ошибок, тогда как у соперницы всего 15.
Уимблдон — Гранд-Слам
Лондон, Великобритания
трава
Призовой фонд - £50,000,000
Третий круг, 6 июля
Юлия Путинцева (Казахстан) - Ига Швентек (Польша) 3:6, 6:1, 6:2
Отметим, что Швентек не выигрывала Уимблдон еще ни разу. Ее лучшим результатом на этом турнире остается четвертьфинал прошлогоднего розыгрыша, в котором она уступила Элине Светолиной.
К слову, Свитолина уверенно разобралась с финалисткой двух предыдущих Уимблдонов Онс Жабер.