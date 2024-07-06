Швентек вылетела из Уимблдона уже в третьем круге

Первая ракетка мира Ига Швентек уступила казахстанце Юлии Путинцевой (35) в третьем круге Уимблдона-2024.

Матч длился ровно 2 часа и завершился со счетом 3:6, 6:1, 6:2.

Швентек выполнила 5 эйсов (для сравнения, Путинцева — ни одного), но в игре польки было нетипично много брака — 37 непринужденных ошибок, тогда как у соперницы всего 15.

Уимблдон — Гранд-Слам

Лондон, Великобритания

трава

Призовой фонд - £50,000,000

Третий круг, 6 июля

Юлия Путинцева (Казахстан) - Ига Швентек (Польша) 3:6, 6:1, 6:2





Отметим, что Швентек не выигрывала Уимблдон еще ни разу. Ее лучшим результатом на этом турнире остается четвертьфинал прошлогоднего розыгрыша, в котором она уступила Элине Светолиной.



