Попросил быть потише: российского теннисиста освистали на турнире в Риме

Теннисист Даниил Медведев, которого ATP упорно записывает в список "нейтральных", получил вчера вечером на турнире в Риме не просто поражение, а холодный душ от трибун.

В матче 1/8 финала против Лоренцо Музетти публика четко дала понять, кого она поддерживает, и это точно был не россиянин.

Во время одного из розыгрышей его подачу трибуны встретили громким, массовым освистыванием. Россиянин пытался "поставить на место" зрителей, приложив палец ко рту, мол, тише. Но получил в ответ еще более сильный шквал свиста.

Daniil Medvedev the Librarian 🤫 pic.twitter.com/vCXK0SuTIv — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 13, 2025

На протяжении матча публика аплодировала каждой ошибке Медведева, а Музетти в этот момент стал героем вечера. Итальянец выиграл матч 7:5, 6:4, не дав сопернику ни единого шанса на камбэк, даже после перерыва из-за дождя.

Напомним, не так давно теннисист с российскими корнями Александр Зверев опозорился на турнире в Мадриде, публично обматерив родного отца.

Ранее сообщалось, что "нейтрального" Святослава Гулина дисквалифицировали из-за непристойного жеста в адрес судьи.