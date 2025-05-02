"Русская душа" снова зажигает: вторая ракетка мира обматерил отца на турнире в Мадриде

Второй номер мирового рейтинга ATP Александр Зверев опозорился на турнире серии ATP 1000 в Мадриде.

На стадии 1/8 финала немец уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7, 3:6), однако наибольший резонанс вызвало не само поражение, а поведение теннисиста на корте.

Во время матча игрок с русскими корнями не сдержал эмоций и обматерил собственного отца, который является также его тренером.

В ответ на совет о технике удара, Зверев агрессивно воскликнул: "Да ты за*бал со своим вращением!"

Инцидент попал в прямой эфир и мгновенно стал вирусным в соцсетях. Однако фанаты Зверева не впервые наблюдают за конфликтом отца и сына. Александр часто любит публично унижать своего тренера.

#TennisParents #TennisLife #JuniorTennis #TennisHumor #CourtDrama #ReelTennis @thetennispulse Spin it. Or hit it flat. Whichever. The important thing is — give some advice 🤣🤣 These were the actual tips Papa Zverev gave during Alexander Zverev’s Round of 16 match against Francisco Cerúndolo at the 2025 Mutua Madrid Open yesterday. ✨Tennis parents✨, ladies and gentlemen. Catch it all in the new episode of Tennis Pulse — “Our Story”: growing up on court, family drama, and coaching from the sidelines. We opened up about our childhood on court, shared every tennis trauma… And yes, we cried. #OurStory #TennisShow @Alexander Zverev ♬ Originalton - thetennispulse

Напомним, накануне произошел скандал с участием российского теннисиста, который вылетел из-за собственного идиотизма с турнира ITF в Сабадели.

Святослав Гулин после взятого гейма закричал "сосать" и показал судье жест в сторону своих гениталий. И это еще не все: он прошелся по корту, а затем снова повторил то же неприличное движение, направленное на арбитра.