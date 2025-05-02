"Русская душа" снова зажигает: вторая ракетка мира обматерил отца на турнире в Мадриде
Второй номер мирового рейтинга ATP Александр Зверев опозорился на турнире серии ATP 1000 в Мадриде.
На стадии 1/8 финала немец уступил аргентинцу Франсиско Серундоло (6:7, 3:6), однако наибольший резонанс вызвало не само поражение, а поведение теннисиста на корте.
Во время матча игрок с русскими корнями не сдержал эмоций и обматерил собственного отца, который является также его тренером.
В ответ на совет о технике удара, Зверев агрессивно воскликнул: "Да ты за*бал со своим вращением!"
Инцидент попал в прямой эфир и мгновенно стал вирусным в соцсетях. Однако фанаты Зверева не впервые наблюдают за конфликтом отца и сына. Александр часто любит публично унижать своего тренера.
Напомним, накануне произошел скандал с участием российского теннисиста, который вылетел из-за собственного идиотизма с турнира ITF в Сабадели.
Святослав Гулин после взятого гейма закричал "сосать" и показал судье жест в сторону своих гениталий. И это еще не все: он прошелся по корту, а затем снова повторил то же неприличное движение, направленное на арбитра.