Сказочный идиот: российского теннисиста дисквалифицировали за неприличный жест в адрес арбитра

Российский теннисист Святослав Гулин был всего за два гейма до победы на турнире ITF в Сабадели, все сам себе все испортил.

Счет был более чем комфортный (7:5, 3:6, 4:0) двойной брейк в решающем сете, и, казалось, победа в кармане. Но спортсмен выбрал совсем другой путь – опозориться.

После ошибки соперника Алехо Санчеса Килеса, Гулин вместо радостного празднования повернулся к судье, закричал "сосать" и показал жест в сторону своих гениталий. И это еще не все: он прошелся по корту, а затем снова повторил то же непристойное движение, направленное на арбитра.

Последствия не заставили себя ждать – после непродолжительного диалога с судьей Гулина дисквалифицировали за нарушение кодекса поведения. ITF подтвердил, что соперник Гулина, испанец Санчес Килес, автоматически проходит в следующий раунд.

Ирония в том, что это был самый успешный период в карьере россиянина: он поднялся до 405-го места в мировом рейтинге и имел серию из 8 побед подряд. Но все закончилось так же быстро, как и началось.

Напомним, накануне российская теннисистка Анастасия Потапова подверглась сокрушительной критике в соцсетях после поражения от Марты Костюк.