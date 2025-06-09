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Сачко приближается к 200 лучших, Синнер уверенно лидирует в обновленном рейтинге АТР

Станіслав Матусевич — 9 июня 2025, 08:35
Сачко приближается к 200 лучших, Синнер уверенно лидирует в обновленном рейтинге АТР
Яннік Сіннер
Getty images

Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP обновила рейтинг спортсменов по состоянию на 9 июня.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко приближается к топ-200. Благодаря выходу в полуфинал на челленджере в Простейове он поднялся на 20 мест и новую неделю начинает 205-й.

Финалист Ролан Гаррос Янник Синнер продолжает лидировать с отрывом в две тысячи очков от победителя французского мэйджора Карлоса Алькараса.

Из-за неудачного выступления в Париже с четвертой на седьмую позицию опустился американец Тейлор Фритц. Благодаря этому карьерные рекорды установили Джек Дрейпер и Лоренцо Музетти. Британец стал четвертым, а итальянец шестым.

Четвертьфиналист Ролан Гаррос американец Томми Пол вернулся в топ-10 на восьмое место, и это его самая высокая позиция в карьере.

Второй ракеткой Украины стал Александр Овчаренко. Он поднялся на 334 место. Олег Приходько потерял 17 позиций и идет 343-м.

Немного прибавил Алексей Крутых, а Вадим Урсу и Юрий Джавакян, наоборот, минимально опустились в рейтинге. Эрик Ваншельбойм находится на грани вхождения в топ-500.

Рейтинг ATP:

  1. (1). Янник Синнер (Италия) – 10 880 очков;
  2. (2). Карлос Алькарас (Испания) – 8 850;
  3. (3). Александр Зверев (Германия) – 6 385;
  4. (5). Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 800;
  5. (6). Новак Джокович (Сербия) – 4 630;
  6. (7). Лоренцо Музетти (Италия) – 4 560;
  7. (4). Тейлор Фритц (США) – 4 485;
  8. (12). Томми Пол (США) – 3 510;
  9. (10). Хольгер Руне (Дания) – 3 440;
  10. (9). Алекс де Минор (Австралия) – 3 285;

...

205 (225). Виталий Сачко (Украина)  264;
334 (347). Александр Овчаренко (Украина)  156;
343 (326). Олег Приходько (Украина)  150;
446 (448). Алексей Крутых (Украина)  99;
459 (458). Вадим Урсу (Украина)  94;
485 (484). Юрий Джавакян (Украина)  85;
501 (508). Эрик Ваншельбойм (Украина)  79.

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась на 13 позицию, другие украинки тоже прогрессируют.

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