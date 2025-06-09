Сачко приближается к 200 лучших, Синнер уверенно лидирует в обновленном рейтинге АТР

Ассоциация теннисистов-профессионалов ATP обновила рейтинг спортсменов по состоянию на 9 июня.

Первая ракетка Украины Виталий Сачко приближается к топ-200. Благодаря выходу в полуфинал на челленджере в Простейове он поднялся на 20 мест и новую неделю начинает 205-й.

Финалист Ролан Гаррос Янник Синнер продолжает лидировать с отрывом в две тысячи очков от победителя французского мэйджора Карлоса Алькараса.

Из-за неудачного выступления в Париже с четвертой на седьмую позицию опустился американец Тейлор Фритц. Благодаря этому карьерные рекорды установили Джек Дрейпер и Лоренцо Музетти. Британец стал четвертым, а итальянец шестым.

Четвертьфиналист Ролан Гаррос американец Томми Пол вернулся в топ-10 на восьмое место, и это его самая высокая позиция в карьере.

Второй ракеткой Украины стал Александр Овчаренко. Он поднялся на 334 место. Олег Приходько потерял 17 позиций и идет 343-м.

Немного прибавил Алексей Крутых, а Вадим Урсу и Юрий Джавакян, наоборот, минимально опустились в рейтинге. Эрик Ваншельбойм находится на грани вхождения в топ-500.

Рейтинг ATP:

(1). Янник Синнер (Италия) – 10 880 очков; (2). Карлос Алькарас (Испания) – 8 850; (3). Александр Зверев (Германия) – 6 385; (5). Джек Дрейпер (Великобритания) – 4 800; (6). Новак Джокович (Сербия) – 4 630; (7). Лоренцо Музетти (Италия) – 4 560; (4). Тейлор Фритц (США) – 4 485; (12). Томми Пол (США) – 3 510; (10). Хольгер Руне (Дания) – 3 440; (9). Алекс де Минор (Австралия) – 3 285;

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205 (225). Виталий Сачко (Украина) – 264;

334 (347). Александр Овчаренко (Украина) – 156;

343 (326). Олег Приходько (Украина) – 150;

446 (448). Алексей Крутых (Украина) – 99;

459 (458). Вадим Урсу (Украина) – 94;

485 (484). Юрий Джавакян (Украина) – 85;

501 (508). Эрик Ваншельбойм (Украина) – 79.

Напомним, что в обновленном рейтинге WTA Элина Свитолина поднялась на 13 позицию, другие украинки тоже прогрессируют.