Last dance (?) Рафы на Ролан Гаррос: До конца бился со Зверевым, едва сдерживал слезы после игры

Наконец-то начался второй Grand Slam сезона - в столице Франции стартовал самый престижный грунтовый турнир Ролан Гаррос. Несомненно, главным событием первого круга стал поединок 14-кратного победителя турнира Рафаэля Надаля и действующей 4 ракетки мира Александра Зверева.

Было непривычно видеть Надаля аутсайдером на Ролан Гаррос, но слепой жребий не выбирает, кого и в каком круге сводить, поэтому один из самых статусных матчей мы увидели уже на второй день открытого чемпионата Франции. Накануне Рафа сказал, что чувствует себя гораздо лучше и может играть без ограничений, и это вселяло оптимизм. И действительно, в поединке со Зверевым "Король грунта" отрезками демонстрировал свой праймовый теннис. Чего стоит лишь этот шедевральный форхенд прямо в линию:.

This forehand. This court. A legendary combination 👑



Shot of the day belongs to @RafaelNadal ✨#RolandGarros pic.twitter.com/ujb685hK0F — Roland-Garros (@rolandgarros) May 27, 2024

Впрочем, на дистанции немец все же был сильнее, а Надаль, несмотря на эмоциональные всплески, пробуждавшие у публики ностальгию по величественному прошлому, не смог зацепиться за победу ни в одном из сетов, хотя и был максимально близок к этому на тай-брейке второй партии.

В теннисе очень редко послематчевое интервью берут не только у победителя, но и у теннисиста, покидающего турнир, но это был именно тот случай. Все на корте Филиппа Шатрие с нетерпением ждали речи своего Короля.

"Трудно сказать, что будет дальше. Есть большая вероятность, что я уже не вернусь сюда в качестве игрока, но не могу сказать на 100%... Эмоции, которые я пережил на этом удивительном корте на протяжении моей карьеры, просто невероятны. Когда был ребенком, я никогда не мог представить, что окажусь здесь в почти 28... 38 лет... Мне бы хотелось, чтобы было 28".

Неизвестно, увидим ли мы еще Надаля на Ролан Гаррос, но если матчу со Зверевым суждено было стать его "последним танцем" в Париже, то живой легенде тенниса можно только гордиться своим выступлением. Ибо несмотря на поражение, Рафа вновь подарил французской публике неповторимый теннисный спектакль.