Гутцайт – о россиянах в теннисе: С этим ничего не поделаешь

Президент НОК Украины Вадим Гутцайт рассказал, что пока нет рычагов влияния на допуск россиян и белорусов к теннисным турнирам.

Слово Гутцайта приводит Sport-Express.

"К сожалению, представителей этих стран допускают в большом теннисе под нейтральным флагом, и с этим ничего не поделаешь. Аналогичная ситуация была на последних Олимпийских играх. Вообще, там под нейтральным флагом выступали 15 россиян.

На Олимпийских играх в Париже единственная серебряная медаль у российских спортсменов, выступавших в качестве индивидуальных нейтральных атлетов, была у теннисисток Мирры Андреевой и Дианы Шнайдер (серебро в парном разряде). Из 15 допущенных на Олимпиаду россиян 7 были теннисистами.

Также Гутцайт рассказал, сколько украинских спортсменов погибло на войне.