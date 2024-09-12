Я знаю свою ценность и цену себе: Правила жизни Элины Свитолиной

Публикация от 12 сентября 2023 года. Обновлено

12 сентября 1994 года в Одессе родилась лучшая теннисистка в истории Украины.

Сегодня Элине Светолиной – 30. А делом своей жизни начала заниматься в 9!

Победительница 17 турниров WTA, чемпионка Итогового турнира и бронзовая медалистка Олимпийских игр в Токио-2022.

С началом полномасштабного военного вторжения России в Украину является одним из главных спикеров и послов от своей страны в мире.

Правила жизни Элины Светолиной

После матча с Сереной Уильямс пришло понимание, что свежая голова очень важна для победы: будет она – будет игра. Я осознала, что могу побеждать топовых игроков. Вспомним турнир WTA, который я выиграла в 2018 году. На нем было восемь лучших спортсменок мира, а я была там в роли аутсайдера и каким же было мое удивление, когда я отыграла так, что одержала победу. Этот период внушил мне уверенность и веру, что возможно все.

Моим главным правилом является пить много воды, потому что мой организм всегда находится в состоянии стресса из-за постоянного изменения климата. К тому же я всегда стараюсь войти в местный часовой пояс в который час не приехала бы. В начале это очень тяжело, но потом привыкаешь и это очень помогает. Особое внимание я уделяю растяжке, в частности бедрам – там у меня больше накапливается жидкость, а стретчинг помогает усилить общее кровообращение и проработать суставы. Обычно я летаю в компрессионных лосинах.

Для меня было очень важно отдохнуть от тенниса, ведь это достаточно энерго затратный вид спорта. Сейчас я уверена, что этот отдых от тенниса способствовал моему успешному возвращению, ведь в начале января я просто бежала на тренировку.

Очень важно правильно фокусировать свое внимание и исходить из сложных матчей, которые ждут меня в будущем. Я выкладываюсь на тренировках на все 100% и делаю все возможное, чтобы принимать свое состояние и тот факт, что возвращение к своей старой форме займет у меня достаточно времени.

Я знаю свою цену и ценность.

Очень важно строить отношения с человеком, действительно тебя понимающим. У меня много поездок, турниров, побед и поражений, а отреагировать на них по-настоящему правильно в состоянии только тот, кто сам занимается этим.

Я всегда готова к новым приключениям и возможностям, ожидающим меня в будущем.

Если не волнуешься перед соревнованиями, нужно заканчивать со спортом. Всегда прокручиваю сценарий игры и разные комбинации перед ответственными матчами. Волнение для спортсмена это нормально, и его нужно принимать.

Эмоции нельзя сдерживать. Элина Свитолина призналась, что ее победы часто сопровождаются победным криком, а поражение горьким плачем.

Микротравмы есть каждый день. Каждую рану ты просыпаешься с какой-то болью. Главное давать себе качественный отдых между сезонами.

Психологическая устойчивость – одна из главных составляющих профессионального теннисиста.

Перед важными соревнованиями пытаюсь войти в правильный ритм, чтобы сосредоточиться только на соревновании. Чем больше опыта, тем проще входить в это состояние. Так гораздо проще воспроизвести все схемы и комбинации, поэтому ты становишься увереннее, ведь понимаешь, что сделаешь все и будешь иметь большие шансы на победу.

Выхожу на корт всегда с левой ноги

Я люблю экономить на всем. В моей семье однажды был серьезный кризис и с тех пор у меня заложилась привычка экономить. Мои родители удивляются этому, ведь понимают, что я могу тратить гораздо больше. Я не трачу деньги на ненужные мне вещи.

Я очень осторожно отношусь к финансам и всегда стараюсь создать свою "подушку безопасности" на случай, когда у меня завершится карьера. Пытаюсь настроить свой стабильный пассивный доход.

В первые дни войны было очень трудно сохранять здравый смысл. Я была в огромном стрессе из-за всего - из-за бабушки, из-за родителей...

Я очень благодарна нашим защитникам за все, что они делают для Украины. Все украинцы, мы здесь, чтобы помочь им выиграть эту войну.

Я не собираюсь всем нравиться. У меня есть своя позиция, и я ее придерживаюсь. Я не собираюсь продавать свою страну ради симпатий людей.

Надо научиться мечтать и не бояться этого. Это очень важно. Надо всегда ставить перед собой задачи, которые будут мотивировать тебя: на день, месяц, год…

Я самая счастливая, потому что здорова моя семья.

Анастасия Большакова, Чемпион