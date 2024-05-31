Сухой закон: на Ролан Гаррос запретили употреблять алкоголь

Болельщикам запретили употреблять алкоголь на матчах Ролан Гаррос.

Об этом сообщила директор турнира Амели Моресмо в комментарии для Sky Sports.

"До сих пор алкоголь был разрешен. Теперь с этим покончено. Судьи будут еще строже, чтобы сохранить уважение к игре и теннисистам", — сказала Моресмо.

Организаторы пошли на подобные меры после нескольких инцидентов, которые произошли в первые дни турнира. В частности, бельгийский теннисист Давид Гоффен заявил, что у него плюнули жвачкой во время матча против Джованни Мпетши Перрикара. Особо того, кто это сделал, установить пока не удалось.

Напомним, в женском разряде за победу продолжают бороться Элина Свитолина и Даяна Ястремская. В третьем круге они сыграют против Аны Богдан (Румыния) и (Коко Гофф) соответственно.