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Определились соперницы Киченок и Остапенко в финале US Оpen-2024

Андрій Яросименко — 5 сентября, 07:05
Определились соперницы Киченок и Остапенко в финале US Оpen-2024
Людмила Кіченок та Олена Остапенко
Getty images

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко сыграют против дуэта француженки и китаянки Чжан Шуай и Кристины Младенович в финале парного разряда US Open-2024

Матч состоится завтра, 6 сентября, начало — в 19:00 по киевскому времени.

После уверенной победы над российско-китайским дуэтом Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова, пара украинки и латвийки прошла в свой общий финал на мейджор турнирах. Также это первый финал на Открытом чемпионате США, по сей день их лучшим результатом был четвертьфинал.

US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парный разряд
Призовой фонд — 75 млн долларов
Финал, 6 сентября

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай)

Напомним, ранее украинка вместе с французом Садио Думбия проиграла австралийке Эллен Перес и бельгийцу Сандеру Жилю в первом круге смешанного разряда. Отметим, что 32-летняя днепрянка — последняя представительница Украины на Открытом чемпионате США.

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