Определились соперницы Киченок и Остапенко в финале US Оpen-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко сыграют против дуэта француженки и китаянки Чжан Шуай и Кристины Младенович в финале парного разряда US Open-2024

Матч состоится завтра, 6 сентября, начало — в 19:00 по киевскому времени.

После уверенной победы над российско-китайским дуэтом Чжань Хаоцин/Вероника Кудерметова, пара украинки и латвийки прошла в свой общий финал на мейджор турнирах. Также это первый финал на Открытом чемпионате США, по сей день их лучшим результатом был четвертьфинал.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парный разряд

Призовой фонд — 75 млн долларов

Финал, 6 сентября

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Кристина Младенович (Франция) / Чжан Шуай (Китай)

Напомним, ранее украинка вместе с французом Садио Думбия проиграла австралийке Эллен Перес и бельгийцу Сандеру Жилю в первом круге смешанного разряда. Отметим, что 32-летняя днепрянка — последняя представительница Украины на Открытом чемпионате США.