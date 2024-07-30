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Костюк прошла 8 ракетку мира на пути в четвертьфинал Олимпийских игр-2024

Ігор Чернявський — 30 июля, 19:21
Костюк прошла 8 ракетку мира на пути в четвертьфинал Олимпийских игр-2024

Украинская теннисистка Марта Костюк (19) одержала победу над представительницей Греции Марией Саккари (8) в 1/8 финала Олимпийских игр-2024.

Матч продолжался и завершился со счетом 4:6, 7:6(5),

22-летняя киевлянка мощная начала первый сет, взяв три гейма подряд, но затем позволила Марии перехватить инициативу. В итоге – поражение со счетом 4:6 в стартовой партии.

Во втором сете теннисистки устроили феерию из проигранных подач и постоянных "качелей". Такая игра привела к закономерному тайбрейку, на котором сильнее оказалась Костюк.

Третий сет по ходу событий напомнил предыдущую партию. При счете 5:4 в свою пользу Костюк подавала на матч, но не справилась с нервами. А вот принять на матч в следующем гейме Марте удалось.

Олимпийские игры-2024
Париж, Франция
Третий круг, 30 июля

Марта Костюк (Украина) - Мария Саккари (Греция) 4:6, 7:6(5), 6:4

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