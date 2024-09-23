Людмила Киченок обновила национальный рекорд в парном рейтинге WTA

Людмила Киченок стала самой рейтинговой парницей в истории украинского тенниса.

После очередного обновления рейтинга WTA 32-летняя днепрянка поднялась с 5-го на 3-е место. Это лучший результат в карьере теннисистки, а также новый национальный рекорд. Ранее среди украинских теннисисток на третье место поднималась только Элина Свитолина – ей это удалось 7 лет назад в одиночном разряде.

Напомним, недавно Киченок выиграла второй турнир Grand Slam – вместе с латвийкой Еленой Остапенко триумфовала на US Open-2024. Напарница Людмилы занимает 5-е место в рейтинге. Также Киченок выигрывала Уимблдон-2023 в смешанном разряде – в команде с хорватом Мате Павичем.