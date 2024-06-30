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Людмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA

Владислав Уткін — 30 июня, 12:50
Людмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA

Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой, одержавшей победу на десяти турнирах WTA в парном разряде.

Людмила, торжествуя на турнире в Истборне, обошла по количеству трофеев свою сестру, Надежду.

Топ-5 украинских теннисисток по количеству парных титулов

  1. Людмила Киченок - 10
  2. Надежда Киченок - 9
  3. Наталья Медведева - 7
  4. Татьяна Перебийнис - 6
  5. Мария Корытцева - 6

Отметим, что по 4 титула Людмила выиграла в паре с латышкой Аленой Остапенко и с сестрой, Надеждой Киченок. Еще по одному трофею были добыты вместе со словенкой Андреей Клепач и японкой Ниномией Макото.

WTA Людмила Кіченок Надія Кіченок

Людмила Кіченок

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