Людмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA

Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой, одержавшей победу на десяти турнирах WTA в парном разряде.

Людмила, торжествуя на турнире в Истборне, обошла по количеству трофеев свою сестру, Надежду.

Топ-5 украинских теннисисток по количеству парных титулов

Людмила Киченок - 10 Надежда Киченок - 9 Наталья Медведева - 7 Татьяна Перебийнис - 6 Мария Корытцева - 6

Отметим, что по 4 титула Людмила выиграла в паре с латышкой Аленой Остапенко и с сестрой, Надеждой Киченок. Еще по одному трофею были добыты вместе со словенкой Андреей Клепач и японкой Ниномией Макото.