Людмила Киченок — первая украинка, которая выиграла 10 титулов в парном разряде WTA
Людмила Киченок стала первой украинской теннисисткой, одержавшей победу на десяти турнирах WTA в парном разряде.
Людмила, торжествуя на турнире в Истборне, обошла по количеству трофеев свою сестру, Надежду.
Топ-5 украинских теннисисток по количеству парных титулов
- Людмила Киченок - 10
- Надежда Киченок - 9
- Наталья Медведева - 7
- Татьяна Перебийнис - 6
- Мария Корытцева - 6
Отметим, что по 4 титула Людмила выиграла в паре с латышкой Аленой Остапенко и с сестрой, Надеждой Киченок. Еще по одному трофею были добыты вместе со словенкой Андреей Клепач и японкой Ниномией Макото.