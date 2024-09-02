Киченок пробилась в четвертьфинал парного разряда US Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко в третьем круге парного разряда US Open-2024 одолели бразильянку Беатрис Хаддад Майя и немку Лауру Зигемунд.

Матч продолжался 1 час 33 минуты и завершился со счетом 6:3, 7:6 (7:5). Пара украинки пять раз подала навылет, допустила 5 двойных ошибок и использовала 1 c 2 брейк-пойнтов.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парный разряд

Призовой фонд — 75 млн долларов

Третий круг, 2 сентября

Людмила Киченок (Украина) Елена Остапенко (Латвия) — Хаддад Майя (Бразилия)/Лаура Зигемунд (Германия) 6:3, 7:6 (7:5)

Следует отметить, что Людмила покинула Открытый чемпионат США в миксте по итогам первого круга. Украинка в паре с Остапенко в этом сезоне выходила в финал Australian Open.