Киченок вышла в полуфинал парного разряда US Open-2024
Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко обыграли российско-казахстанский дуэт Ирина Хромачева/ Анна Данилина в четвертьфинале парного разряда US Open-2024.
Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 7:6(2), 6:4. Украинка и латвийка дважды подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 2 из 10 брейк-пойнтов.
В 1/2 финала Киченок и Остапенко встретятся против победительниц пары Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф – Чан Хао-Чин/Вероника Кудерметова.
US Open — Grand Slam
Нью-Йорк, США
Хард, парный разряд
Призовой фонд - 75 млн долларов
1/4 финала, 3 сентября
Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Анна Данилина/ Ирина Хромачева (Казахстан/) 7:6(2), 6:4
Для украино-латвийского дуэта это будет первый полуфинал на US Open и четвертый на турнирах Grand Slam.
Напомним, ранее украинка вместе с французом Садио Думбия проиграла австралийке Эллен Перес и бельгийцу Сандеру Жилю в первом круге смешанного разряда. Отметим, что 32-летняя днепрянка – последняя представительница Украины на Открытом чемпионате США.