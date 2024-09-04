Киченок вышла в полуфинал парного разряда US Open-2024

Украинская теннисистка Людмила Киченок в паре с латышкой Еленой Остапенко обыграли российско-казахстанский дуэт Ирина Хромачева/ Анна Данилина в четвертьфинале парного разряда US Open-2024.

Матч продолжался 1 час 47 минут и завершился со счетом 7:6(2), 6:4. Украинка и латвийка дважды подали навылет, допустили 6 двойных ошибок и использовали 2 из 10 брейк-пойнтов.

В 1/2 финала Киченок и Остапенко встретятся против победительниц пары Габриэла Дабровски/Эрин Раутлифф – Чан Хао-Чин/Вероника Кудерметова.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парный разряд

Призовой фонд - 75 млн долларов

1/4 финала, 3 сентября

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Анна Данилина/ Ирина Хромачева (Казахстан/) 7:6(2), 6:4

Для украино-латвийского дуэта это будет первый полуфинал на US Open и четвертый на турнирах Grand Slam.

Напомним, ранее украинка вместе с французом Садио Думбия проиграла австралийке Эллен Перес и бельгийцу Сандеру Жилю в первом круге смешанного разряда. Отметим, что 32-летняя днепрянка – последняя представительница Украины на Открытом чемпионате США.