Киченок и Остапенко вышли в финал US Оpen-2024

Теннисистки Людмила Киченок и Елена Остапенко вышли в финал US Open-2024.

В полуфинальном матче украино-латвийская пара уверенно победила Чжань Хаоцин (Тайвань) и Веронику Кудерметову (нейтральная страна) - 6:1, 6:2.

US Open — Grand Slam

Нью-Йорк, США

Хард, парный разряд

Призовой фонд - 75 млн долларов

1/2 финала, 4 сентября

Людмила Киченок (Украина)/Елена Остапенко (Латвия) — Чан Хао-Чин (Тайвань) / Вероника Кудерметова (6:1,6:2)

Киченок и Остапенко во второй раз вышли в финал на уровне Grand Slam. В начале этого сезона теннисистки уступили в решающем матче на Australian Open.

В финале они встретятся с победительницами поединка Катержина Синякова (Чехия)/Тейлор Таунсенд (США) и Кристина Младенович (Франция)/Чжан Шуай (Китай).

Напомним, ранее украинка вместе с французом Садио Думбия проиграла австралийке Эллен Перес и бельгийцу Сандеру Жилю в первом круге смешанного разряда. Отметим, что 32-летняя днепрянка – последняя представительница Украины на Открытом чемпионате США.