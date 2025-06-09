Карлос Алькарас: путь к теннисному Олимпу

Мужской финал Ролан Гаррос 2025, в котором Карлос Алькарас сотворил мегакамбэк против Янника Синнера, еще долго будет обсуждаться болельщиками тенниса. Публика вообще любит триллеры. Да и можно ли остаться равнодушным к сценарию, когда спортсмен фактически вытаскивает себя за волосы из трясины почти проигранного решающего матча?

Алькарас стал знаменитым теннисистом далеко не вчера, в отличие от Лоис Буассон – сенсации женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции. Однако ему всего 22 года, и многие из читателей, зная теннисные достижения испанца, понятия не имеют о деталях его биографии. Попробуем восполнить этот пробел.

Как все начиналось

Карлос Алькарас родился в поселке Эль-Пальмар в испанском регионе Мурсия. У него трое братьев: Альваро, Серхио и Хайме. Отец, Карлос Алькарас-старший, в свое время был теннисистом-любителем и участвовал в местных турнирах. Хотя серьезных успехов он не достиг, зато основал небольшую собственную теннисную школу. Именно в ней Карлос-младший в возрасте четырех лет впервые взял в руки ракетку.

Талант мальчишки проявился очень быстро. До 12 лет Алькарас выиграл все детские турниры в Мурсии, и в 15 поступил в теннисную академию Equelite. Тренером Карлоса стал знаменитый в прошлом игрок Хуан Карлос Ферреро, экс-первая ракетка мира. Кстати, с 45-летним специалистом молодая звезда работает и по сей день.

Начало теннисного пути Алькараса было нетипичным для современных парней. Мы привыкли к тому, что девушки из юниоров могут переходить играть на уровень ITF в 15-16 лет, как Марта Костюк. Парни физически оформляются где-то на пару лет позже, в 17-18. Обычная физиология.

Карлос начал играть взрослые турниры в 2018-м, когда ему было всего 15. А в 16-летнем возрасте добыл первый титул, на 25-тысячнике в испанской Дении.

Карлос Алькарас в 16 лет Фейсбук Карлоса Алькараса

В 2019-м он выиграл единственное для себя юниорское соревнование – чемпионат Европы (несмотря на пафосное название, серьезным достижением в теннисе эта победа не является), после чего начал стабильно выступать на профессиональном уровне.

И быстро достиг успехов.

Путь наверх

С конца августа до середины октября 2020-го Алькарас дошел до финалов на четырех грунтовых челленджерах, из которых выиграл три. В свои 17 лет сезон-2020 Карлос закончил на 141 позиции мирового рейтинга. Ассоциация теннисистов-профессионалов назвала молодого таланта новичком года.

В начале 2021-го Алькарас преодолел квалификацию на Australian Open и в возрасте 17 лет и 8 месяцев стал самым молодым в истории участником основной сетки соревнований.

В июле уже 18-летний теннисист добыл свой первый титул уровня АТР 250. В хорватском Умаге в решающем матче он победил ветерана Ришара Гаске (француз, кстати, после Ролан Гаррос 2025 повесил ракетку на гвоздь), который начал свою профессиональную карьеру раньше, чем Алькарас родился.

На US Open 2021 молодой испанец впервые добрался до четвертьфинала, попутно победив в третьем круге третью ракетку мира грека Стефаноса Циципаса в пяти сетах. В четвертьфинале Карлос снялся в матче против канадца Оже-Альяссима из-за травмы. Этот момент стоит запомнить.

2021 год Алькарас завершил на 32 месте в рейтинге. Однако настоящим прорывом стал следующий сезон.

На Олимпе

В феврале 2022 года в Рио-де-Жанейро Карлос стал победителем первого для себя соревнования уровня АТР 500. В следующем месяце выиграл дебютный Мастерс в Майами, одолев в финале норвежца Каспера Рууда.

В мае на Мастерсе в Мадриде Алькарас сенсационно победил в четвертьфинале Короля грунта, своего соотечественника и кумира, Рафаэля Надаля, после чего в следующей встрече одолел и Новака Джоковича. После этих исторических побед обыграть в финале Александра Зверева уже было делом техники.

Карлос Алькарас Getty images

Первым выигранным турниром Grand Slam для молодого спортсмена стал US Open 2022. На пути к нему в четвертьфинале Карлос в пятисетовом поединке победил Янника Синнера, отыграв в четвертой партии матчбол (не тройной, конечно, но знаково). В решающем матче был обыгран Рууд.

Титул в Нью-Йорке сделал Алькараса самым молодым чемпионом турнира Grand Slam со времен Надаля в 2005-м. Самое же главное – он стал самой молодой в истории первой ракеткой мира в возрасте 19 лет 4 месяцев и 7 дней!

Сезон-2023 ознаменовался для Алькараса борьбой за первое место мирового рейтинга с Джоковичем и победой над сербом в финале Уимблдона. Среди других титулов стоит выделить Мастерсы в Индиан-Уэллсе и Мадриде.

В 2024-м Карлос выиграл первый для себя Ролан Гаррос, став в 21 год самым молодым теннисистом в Открытой Эре, который побеждал на мэйджорах на всех трех покрытиях: харде, траве и грунте. А затем защитил титул на Уимблдоне.

На Олимпиаде в Париже, проходившей на кортах Ролан Гаррос, Алькарас довольствовался серебряной медалью. Слишком важным был тот титул для Джоковича, которому для выигрыша так называемого карьерного Gold Slam (победы на четырех соревнованиях Grand Slam и ОИ) не хватало лишь олимпийского золота.

Достижения испанца в текущем сезоне всем известны. Он блестяще провел грунтовый сезон, добыв титулы на Мастерсах в Монте-Карло и Риме, а затем подарив болельщикам на пару с Синнером исторический финал Ролан Гаррос.

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Единственным неприятным моментом стало повреждение бедра в Барселоне, из-за которого Алькарас вынужден был пропустить домашний Мастерс в Мадриде.

Что делает Алькараса настолько успешным теннисистом?

Главным фактором успеха испанца стоит назвать универсальность. Он является, пожалуй, лучшим сейчас теннисистом по движению на корте. При этом умеет играть как плоско, так и с сильным вращением в стиле своего кумира Надаля. Любит делать укороченные. То есть, близок к идеалу грунтовика.

При этом имеет достаточно мощности, чтобы играть на быстрых покрытиях. Его форхенд способен поставить неразрешимые задачи перед любым соперником, однако и бэкхенд достаточно стабилен.

Если брать все компоненты тенниса, самым слабым местом Алькараса выглядит подача. С помощью нее Карлосу пока не удается выигрывать много очков. Впрочем, не забываем, что у Надаля с Джоковичем подача была далеко не главным оружием.

С технической и ментальной точки зрения, у Алькараса есть все, чтобы стать одним из доминирующих теннисистов в АТР-туре минимум на следующее десятилетие.

Однако есть один момент, который мы отмечали выше. Стиль игры молодого испанца построен на физической готовности. В течение матчей он очень много двигается. А до достижения 22 лет Карлос перенес уже несколько травм ног. Хватит ли ему здоровья, как "Большой Тройке" Джоковича, Надаля и Федерера, чтобы достичь их уровня? На этот вопрос ответит только время.

Напоследок немного расскажем о Карлосе Алькарасе вне тенниса.

Знаменитость в обычной жизни

Несмотря на свою славу, молодой спортсмен остается неподвластным звездной болезни. Он живет скромно и сосредоточен на теннисе. Кроме любимой игры, Карлос увлекается гольфом и футболом. Болеет за Реал Мадрид.

Карлос Алькарас Клайв Бранскилл

Спортсмен любит слушать реггетон. Любимыми фильмами называет кинофраншизу о Рокки Бальбоа, а лучшим актером считает Уилла Смита.

Алькарас не афиширует личную жизнь в соцсетях. Точно известно, что пока он не женат и не имеет детей.