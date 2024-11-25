Италия защитила статус чемпиона Кубка Дэвиса, обыграв в финале Нидерланды

В воскресенье, 24 ноября, состоялся финал Кубка Дэвиса-2024, в котором сошлись сборные Италии и Нидерландов.

Первыми на корт вышли Маттео Берреттини и Ботик ван де Зандсхульп. Итальянец довольно легко справился со своим оппонентом, потратив на него чуть больше часа.

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Поэтому Таллон Грикспор имел трудную задачу, а именно обыграть Янника Синнера, первую ракетку мира. Только при этом сценарии нидерландцы продолжили бы борьбу за трофей.

Но этого не произошло. Хотя Грикспор дал бой в первом сете, завершившемся в тай-брейке. Однако затем он допустил три брейк-пойнта.

Не сумев реализовать три матча-пойнта, Синнер воспользовался четвертым и принес своей стране победу.

Кубок Дэвиса

Финал, 24 ноября

Италия – Нидерланды 2:0

Маттео Берреттини (Италия) – Ботик ван де Зандсхульп (Нидерланды) 6:4, 6:2

Янник Синнер (Италия) – Таллон Грикспор (Нидерланды) 7:6(2), 6:2

По пути в финал сборная Италии обыграла Бразилию (2:1), Бельгию (2:1), Нидерланды (2:1), Аргентину (2:1) и Австралию (2:0).

Нидерланды в то же время проиграли дважды: кроме итальянцев они уступили бельгийцам (1:2), но одолели Бразилию (2:1) Испанию (2:1) и Германию (2:0).

Следует отметить, что Италия защитила титул чемпиона Кубка Дэвиса. Это первый случай для итальянцев, когда они выиграли турнир два раза подряд. Всего же на их счету теперь три триумфа в девяти финалах.