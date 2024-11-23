Италия одолела Австралию и стала вторым финалистом Кубка Дэвиса
В субботу, 23 ноября, состоялись матчи полуфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными Италии и Австралии.
Первая игра сразу порадовала болельщиков интересным поединком: Маттео Берреттини и Танаси Коккинакис сыграли почти 3-часовой матч с тай-брейком.
Австралиец как раз выиграл тай-брейк и первый сет, но затем итальянец забрал два сета, матч и первую победу для своей сборной.
Затем на корт вышла первая ракетка мира Янник Синнер, недавно выигравший Итоговый турнир ATP. Его ждала встреча с Алексом Де Минором.
Италия – Австралия 2:0
Маттео Берреттини (Италия) – Танаси Коккинакис 6:7(6), 6:3, 7:5
Янник Синнер (Италия) – Алек Де Минор (Австралия) 6:3, 6:4
В финале сборная Италии встретится со сборной Нидерландов, днем ранее победившей в полуфинале сборную Германии.
Финальные матчи Кубка Дэвиса пройдут в воскресенье, 24 ноября.