Италия одолела Австралию и стала вторым финалистом Кубка Дэвиса

В субботу, 23 ноября, состоялись матчи полуфинального противостояния Кубка Дэвиса между сборными Италии и Австралии.

Первая игра сразу порадовала болельщиков интересным поединком: Маттео Берреттини и Танаси Коккинакис сыграли почти 3-часовой матч с тай-брейком.

Австралиец как раз выиграл тай-брейк и первый сет, но затем итальянец забрал два сета, матч и первую победу для своей сборной.

Затем на корт вышла первая ракетка мира Янник Синнер, недавно выигравший Итоговый турнир ATP. Его ждала встреча с Алексом Де Минором.

Девятая ракетка мира пыталась создать интригу, но безуспешно: Синнер выиграл оба сета, чем принес Италии место в финале турнира.

Кубок Дэвиса

Полуфинал, 23 ноября

Италия – Австралия 2:0

Маттео Берреттини (Италия) – Танаси Коккинакис 6:7(6), 6:3, 7:5

Янник Синнер (Италия) – Алек Де Минор (Австралия) 6:3, 6:4

В финале сборная Италии встретится со сборной Нидерландов, днем ранее победившей в полуфинале сборную Германии.

Финальные матчи Кубка Дэвиса пройдут в воскресенье, 24 ноября.