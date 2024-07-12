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Джокович в десятый раз вышел в финал Уимблдона: обзор матча с Музетти

Станіслав Лисак — 12 июля, 23:41
Джокович в десятый раз вышел в финал Уимблдона: обзор матча с Музетти

24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (2) победил итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (25) в полуфинале Уимблдона-2024.

Обзор матча

Уимблдон — Grand Slam
 Лондон, Великобритания, Трава
 Призовой фонд — £50,000,000
 1/2 финала, 12 июля

Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) 6:4, 7:6(2), 6:4

Напомним, что Карлос Алькарас оказался сильнее нейтрального спортсмена из России Даниила Медведева в другом полуфинале Уимблдона-2024.

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