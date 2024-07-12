Джокович в десятый раз вышел в финал Уимблдона: обзор матча с Музетти

24-кратный чемпион турниров Grand Slam Новак Джокович (2) победил итальянского теннисиста Лоренцо Музетти (25) в полуфинале Уимблдона-2024.

Обзор матча

Уимблдон — Grand Slam

Лондон, Великобритания, Трава

Призовой фонд — £50,000,000

1/2 финала, 12 июля

Новак Джокович (Сербия) — Лоренцо Музетти (Италия) 6:4, 7:6(2), 6:4

Напомним, что Карлос Алькарас оказался сильнее нейтрального спортсмена из России Даниила Медведева в другом полуфинале Уимблдона-2024.