Такое случалось только раз: Действующая чемпионка Уимблдона вылетела в первом круге
Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (6) потерпела поражение от испанки Джессики Боусас Манейро в первом круге Уимблдона-2024.
Поединок длился 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2.
Маркета совершила 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и использовала 2 из 3 брейкпойнтов (у испанки 5 из 5).
Уимблдон — Гранд-Слам
Лондон, Великобритания
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Призовой фонд - £50,000,000
Первый круг, 2 июля
Отметим, что для Манейро эта победа стала первой над соперницей первой десятки рейтинга WTA и первой в основной сетке турнира Grand Slam.
Напомним, Вондроушова была победительницей травяного мейджора в 2023 году. Это второй случай в истории, когда действующая чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге турнира. Последний раз это произошло в 1994 году, когда легендарная немка Штефи Графф потерпела поражение от американки Лори Макнейл.