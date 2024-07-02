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Такое случалось только раз: Действующая чемпионка Уимблдона вылетела в первом круге

Владислав Уткін — 2 июля, 17:30
Такое случалось только раз: Действующая чемпионка Уимблдона вылетела в первом круге

Чешская теннисистка Маркета Вондроушова (6) потерпела поражение от испанки Джессики Боусас Манейро в первом круге Уимблдона-2024.

Поединок длился 1 час 9 минут и завершился со счетом 6:4, 6:2.

Маркета совершила 4 эйса, допустила 7 двойных ошибок и использовала 2 из 3 брейкпойнтов (у испанки 5 из 5).

Уимблдон — Гранд-Слам
 Лондон, Великобритания
 трава
 Призовой фонд - £50,000,000
 Первый круг, 2 июля

Джессика Боусас Манейро (Испания) - Маркета Вондроушова (Чехия) 6:4, 6:2

Отметим, что для Манейро эта победа стала первой над соперницей первой десятки рейтинга WTA и первой в основной сетке турнира Grand Slam.

Напомним, Вондроушова была победительницей травяного мейджора в 2023 году. Это второй случай в истории, когда действующая чемпионка Уимблдона проиграла в первом круге турнира. Последний раз это произошло в 1994 году, когда легендарная немка Штефи Графф потерпела поражение от американки Лори Макнейл.

Вондроушова Вімблдон-2024

Вімблдон-2024

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