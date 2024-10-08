Цуренко уверенно обыграла Бултер в первом круге "тысячника" в Ухане

Украинская теннисистка Леся Цуренко (96) победила британку Кэти Бултер (34) на старте турнира WTA 1000 в Ухане, Китай.

Матч продолжался 1 час 52 минуты и завершился со счетом 6:2, 7:5.

Цуренко жодного разу не подала навиліт (в активі суперниці 3 ейси), але була значно кращою на другій подачі – 35-річна українка виграла 54% розіграшів, тоді як Бултер – лише 27%.

WTA 1000 – Wuhan Open

Ухань, Китай, Хард

Призовой фонд – $3,221,715

Первый круг, 7 октября





Леся Цуренко (Украина) – Кэти Бултер (Великобритания) 6:2, 7:5





В следующем круге Леся сыграет против польки Магды Линетт (45), котоорая в первом круге прошла россиянку Людмилу Самсонову (25).



