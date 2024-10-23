Чемпион US Open 2020 сыграл последний матч в карьере
31-летний австриец Доминик Тим (318) завершил карьеру. Последним матчем для него стала встреча в первом круге в Вене против 42 ракетки мира из Италии Лучано Дардери.
Поединок продолжался 1 час 32 минуты и завершился со счетом 6:7(6), 2:6. Тем 11 раз подал навылет и допустил 1 двойную ошибку против 6 эйсов и 2 двойных у соперника. Доминик реализовал 1 из 5 брейк-пойнтов, Дардери – 3 из 5.
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Вена, Австрия, хард (зал)
Призовой фонд – €2,626,045
Первый круг, 23 октября
Лучано Дардери (Италия) – Доминик Тим (Австрия) 7:6(6), 6:2
Дардери во втором круге сыграет против седьмого сеяного британца Джека Дрейпера (18).
Австриец – экстретья ракетка мира, победитель US Open 2020, финалист Australian Open-2020 и Ролан Гаррос в 2018-м и 2019-м. За свою карьеру, начавшуюся в 2011 году, Доминик завоевал 17 титулов ATP. Однако в 2021 году серьезная травма запястья прервала его успехи, и по возвращении в 2022 году ему так и не удалось вернуть свою лучшую форму. В мае 2024 года Тим объявил, что это будет его последний сезон в профессиональном теннисе.
В воскресенье в Вене прошла церемония в честь завершения карьеры Тима.