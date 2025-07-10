От платы за участие в турнире до многомиллионных призовых: финансовая эволюция Уимблдона

Если провести опрос среди людей, далеких от спорта, какое теннисное соревнование первым приходит им на ум, большинство ответов будет про Уимблдон. Ничего удивительного здесь нет. Ведь с этого пригорода Лондона началась история одного из самых популярных на сегодня видов спорта.

Именно здесь в 1877 году "Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета" принял решение о проведении первого в истории лаун-теннисного чемпионата. Конечно, сейчас, в информационную эру, когда турниры "Большого шлема" смотрят сотни миллионов людей по всему миру, а в теннисной индустрии крутятся огромные деньги, события полуторавековой давности могут показаться смешными и странными. Однако без них не было бы любимой игры многих.

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Предлагаем читателю окунуться вместе с нами в историю культового теннисного соревнования, обращая особое внимание на финансовую составляющую Уимблдона. Ведь всегда интересно считать чужие деньги.

Первый Уимблдон

В июле вышеупомянутого 1877 года состоялся первый в истории теннисный турнир, в котором приняли участие 22 участника. Его организаторы внесли серьезные изменения в первоначальные правила лаун-тенниса. Форма корта стала прямоугольной (до того он сужался ближе к сетке). Высота сетки начала уменьшаться (этот процесс будет продолжаться и в дальнейшем, до 1882 года).

Система подсчета очков приведена к современной классической (ранее сеты продолжались до 15 очков, а переход подачи осуществлялся при потере первого розыгрыша игроком, который подавал). Также было введено право на вторую подачу, когда первая не попадала в корт.

Если правила тогдашнего тенниса уже кардинально не отличались от нынешних, то финансовая сторона турнира сейчас выглядит очень странной. Игроки должны были заплатить за участие в нем (!), причем немалую сумму – 1 фунт и 1 шиллинг (шиллинг до 1971 г. равнялся 1/20 фунта стерлингов. – ред.). Для сравнения, зрители за возможность посмотреть на новую игру платили только 1 шиллинг. На финальный матч пришли аж 200 болельщиков.

Для победителей соревнования были предусмотрены призы: "золотой" победителю и "серебряный" финалисту. На первом Уимблдоне их получили, соответственно, Спенсер Гор и Уильям Маршалл. Стоимость первого приза составляла 12 гиней (гинея до 1971 г. равнялась 1,05 фунта стерлингов. – ред.), второго – 7 гиней. Игрок, который занимал 3 место, становился обладателем приза в 3 гинеи.

Спенсер Гор, первый победитель Уимблдона Википедия

До 1881-го теннисисты, занимавшие места ниже третьего (в разные годы – до пятого, шестого или восьмого места), получали обратно деньги, заплаченные ими за участие в турнире.

Отметим, что доход организаторов от первого Уимблдонского турнира составил примерно 10 фунтов стерлингов. Эти деньги должны были пойти на покупку нового конного катка для выравнивания грунта на игровых площадках.

От 19 века до Открытой эры

Новая игра настолько быстро набирала популярность в Британии, что уже в следующем, 1878 году, стартовал чемпионат Шотландии, а в 1879-м – Ирландии. В 1884-м на Уимблдоне за победу начали бороться женщины. Тогда же начались соревнования пар и появились первые иностранные участники.

Развивалась и инфраструктура. Так, например, к середине 1880-х на центральном корте были установлены постоянные трибуны для зрителей.

Все это, естественно, приводило к росту доходов организаторов соревнований. В 1880-е годы они в среднем составляли 500 фунтов за турнир. Локальное падение интереса британцев к Уимблдону произошло лишь в следующее десятилетие. Дело даже дошло до того, что в 1895 году был зафиксирован единственный в истории убыток в размере 35 фунтов стерлингов. Однако в дальнейшем доходы только росли.

Женский финал 1905 года на Уимблдоне Getty images

Так, например, с 1922-го по 1939-й среднегодовой доход от турнира составлял около 10000 фунтов. В период Второй мировой войны соревнования не проводились. Как только наступил мир, зрительский интерес к теннису возобновился, спровоцировав стремительный рост доходов от Уимблдона. К 70-м годам прошлого столетия они приблизились к сумме в 80 тысяч фунтов за турнир.

Однако для игроков, в отличие от владельцев "Всеанглийского клуба лаун-тенниса и крокета", все было далеко не так радужно. Дело в том, что в теннисе на протяжении многих лет существовало разделение на любителей, профессионалов и полупрофессионалов, которые зарабатывали деньги, разъезжая по миру с так называемыми теннисными турне.

В Уимблдонском турнире имели право участвовать исключительно любители. Денежных вознаграждений они формально не получали, что вызывало отток лучших теннисистов в профессиональный спорт. Где-то такое положение дел напоминало нынешнюю ситуацию в мировом боксе.

Чтобы оставлять лучших теннисистов в любителях, организаторам приходилось идти на хитрости. Например, платить игрокам вместо гонораров существенные "компенсации" стоимости дороги, проживания, питания и т.д. Появился даже термин "shamateurs", то есть, "фальшивые любители".

Однако все изменилось в 1968 году.

Открытая эра

То, чего в боксе до сих пор не произошло и не прогнозируется в обозримом будущем, произошло в теннисе 57 лет назад. Ассоциация лаун-тенниса Великобритании (LTA) уравняла в правах любителей и профессионалов. Было объявлено, что Уимблдонский турнир 1968 года станет открытым для всех игроков, независимо от их статуса.

Примеру LTA последовали другие ведущие турниры. Этим было положено начало так называемой Открытой эры современного тенниса, в которой все игроки имеют право выступать в любых турнирах.

Понятно, что от этого решения выиграли все. Болельщики получили возможность наблюдать за игрой лучших теннисистов мира друг против друга.

Финал Уимблдона 1975 года. Артур Эш против Джимми Коннорса Getty images

Спортсмены наконец-то смогли официально зарабатывать деньги своей деятельностью. На Уимблдоне 1968 года общая сумма призовых составляла 26150 фунтов стерлингов, из которых 2000 получал чемпион в одиночном разряде у мужчин, а 750 – победительница у женщин. Важно, что гонорары имели все теннисисты: те, кто проигрывал в первом круге, зарабатывал, соответственно, 50 фунтов у мужчин и 20 – у женщин. О гендерном неравенстве поговорим немножко ниже.

В дальнейшем призовой фонд Уимблдона быстро рос. В 1975 году его общий размер составлял 100 тысяч фунтов, в 1984-м – пересек отметку в миллион, а в 2005-м – в десять миллионов. Наконец, в прошлом году было разыграно уже ровно 50 миллионов призовых. На нынешнем, 138 по счету турнире, эта сумма увеличилась еще на 7%, до 53,5 млн. Победители одиночных разрядов получат кругленькую сумму – ровно по 3 миллиона фунтов.

Здесь стоит отметить, что в последние годы выплаты теннисистам, покинувшим турнир в первых кругах розыгрыша, в процентном соотношении растут значительно быстрее, чем призовые в последних раундах турнира.

Не несли убытков и организаторы соревнований. С развитием телевидения их прибыль начала расти не менее быстро, чем призовой фонд, из-за продажи прав на трансляции соревнования. За последнее десятилетие прошлого века "Всеанглийский клуб лаун-тенниса и крокета" заработал примерно 250 млн фунтов.

А последние Уимблдонские турниры уже приносят организаторам более 50 млн фунтов чистой прибыли каждый год. Продажа прав на телетрансляции в 185 стран мира сейчас дают большую часть валового дохода от соревнования.

Традиции, традиции, традиции...

По сравнению с другими турнирами "Большого Шлема", Уимблдон весь пропитан традициями, сложившимися десятилетиями. Да и разве могло быть по-другому в чопорной Англии?

Речь не только о специальном белом дресс-коде, который давно вошел в поговорки и анекдоты. Высота травы на кортах должна составлять ровно 8 миллиметров, турнир начинается строго за 6 недель до первого понедельника августа.

Да что там высота травы! Главное лакомство Уимблдона – клубника со сливками – должно подаваться на специальных прозрачных тарелочках, и в каждой порции должно быть исключительно 10 ягодок! Кстати, это хороший бизнес, ведь за две недели турнира зрители съедают более 20 тонн клубники ежегодно.

Энди Маррей ест традиционное уимблдонское лакомство Getty images

Если уж речь зашла о бизнесе, с традициями здесь тоже все в порядке. Уимблдон является единственным турниром "Большого Шлема", который не размещает рекламу непосредственно на теннисных кортах. Зато бренды заключают с организаторами долгосрочные контракты на поставку товаров и услуг. Дольше всего длится сотрудничество с поставщиками теннисных мячей – компанией "Slazenger" – с 1902 года!

А вот еще одна традиция Уимблдона, которая брала начало со старта Открытой эры, была сломана. Как мы уже отмечали, начиная с 1968 года, призовые для мужчин значительно превосходили выплаты женщинам. Борьбу с гендерным неравенством возглавила выдающаяся теннисистка Билли Джин Кинг, 24-кратная победительница мэйджоров в одиночном разряде.

Уже в 1973 году организаторы US Open прислушались к выдающейся соотечественнице и ее сторонникам и уравняли призовые для представителей обоих полов. Со временем этому примеру последовали Australian Open (2001) и Ролан Гаррос (2006). Уимблдон продержался еще год после французского мэйджора и в 2007-м тоже ввел равноправие гонораров.

Хотя, откровенно говоря, вопрос остается дискуссионным, ведь мужские матчи на "Шлемах" играются до победы в трех сетах, а женские – только в двух. Получается, мужчины проводят на корте в среднем больше времени, чем женщины, получая за это одинаковые призовые. Некоторое недовольство таким положением дел в интервью представителей сильного пола периодически проскакивает, однако пока никаких изменений в регламенте не планируется.

Достижения украинцев на Уимблдоне

Для наших соотечественников Уимблдон является одним из самых успешных турниров "Большого Шлема". В одиночном разряде самая титулованная украинская теннисистка Элина Свитолина дважды доходила до полуфинала: в 2019 и 2023 годах.

Элина Свитолина на Уимблдоне 2025 Getty images

Интересно отметить, что в первом случае она заработала 588 тысяч фунтов, а во втором – 600 тысяч. То есть, за 4 года гонорар полуфиналиста Уимблдона вырос всего на 2%, при том, что общий призовой фонд за это время стал больше на 17,6%. Лишнее подтверждение того, что призовые за первые круги соревнования растут значительно быстрее чеков решающих стадий.

Есть в активе украинцев и победа на британском мэйджоре. Людмила Киченок вместе с хорватом Мате Павичем победили в 2023 году в миксте. Микст не является очень популярным видом соревновательной программы, что видно и по цифрам призовых. На двоих Киченок и Павич получили "всего" 128 тысяч фунтов. Однако титул есть титул.