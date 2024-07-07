Стародубцева: На Уимблдоне меня спасла Свитолина

Юлия Стародубцева в третий раз подряд преодолела квалификацию мейджора, одну за другой отправив домой Анну Бондарь (9, Венгрия), Анастасию Тихонову (флаг не обозначен), а в финале – Мэддисон Инглис. Интересно, что австралийка попала в квалификацию через альтернативный путь – дополнительное письмо-ожидание в случае повреждения или не доезда кого-либо из участников. На Инглис сработали не доезды – британцы не дали визу двум игрокам.

А уже в основной сетке Стародубцева вписала свое имя в историю, впервые выиграв поединок на Grand Slam. Под горячую руку блондинки попала бельгийка Элисон ван Эйтванк (6:4, 6:3), которая в лучшие времена стояла в топ-40.

Всего – 19 украинцев одержали 98 побед (72+26) на Wimbledon.

К сожалению, воспользоваться сладкой сеткой не удалось – во втором круге такая же квалифайерка Лулу Сан из Новой Зеландии перетащила канат на свою сторону (4:6, 6:3, 6:2).

Впрочем, турнир, безусловно, можно назвать удачным для Юлии. Причем под руководством нового наставника – более опытного 80-летнего (!) нидерландского специалиста Эрика ван Харпена, работавшего с такими звездами, как Аранча Санчес-Викарио, Кончита Мартинес, Патти Шнидер, Мария Шарапова, Андреа Петкович, Ана Иванович.

Журналист Чемпиона Игорь Грачев дозвонился до находившейся в Швеции Юлии Стародубцевой с целью подвести итоги Уимблдона-2024.

— Юлия, еще полностью не утих пыль после Ролана Гарроса, как ты засияла на Уимблдоне. Но с другим тренером. Расскажи, как завязался ваш тандем?

— Общий знакомый порекомендовал мне в тестовом режиме в течение недели поработать с ван Харпеном, чье имя достаточно известно в теннисном кругу. Хотя я не планировала менять тренера, он мне очень понравился. Учитывая, что я остаюсь в Европе, мы начали работать вместе.

— Судя по результату – пока лучшего на GS – не трудно угадать твои эмоции...

— Безусловно, для первого Уимблдона очень неплохо. Мне так понравилось играть на траве! Причем это второй турнир в жизни на этом покрытии. В преддверии я впервые сыграла в Берлине (WTA 500), проведя два матча в квалификации.

— Возвращаясь к квалификации в Рогемптоне. Не имея посева, ты проехалась по трем соперницам и не подпустила никого даже на шаг к выигрышу сета. Чего было больше – наслаждения или суеты?

— К сожалению, ни в одном матче о наслаждении трудно говорить. Обычно это не моя история (смеется). Ближе к этому ощущению была встреча второго круга. По уровню и по количеству непринужденных ошибок. На старте, конечно, нервничала, потому что это начало турнира. Да и соперницу Ану Бондарь я знала. И знала, что она может доставить множество неприятностей. Первый сет это подтвердил, он был близок к ней (6:4). Но не второй (6:0).

Кстати, что касается удовольствия, то самую большую порцию я получила в первом круге основы в поединке с ван Эйтванк. Знала, что трава – это ее любимое покрытие, но понимала, что после травмы и значительного перерыва у меня будут шансы. Матч подтвердил, что она неплохо двигается на газоне, чувствует себя уверенно. В свою очередь и у меня игра сложилась. Единственное, что заставило нервничать, ведя 3:0 во втором сете, позволило ей вернуться (3:3). Чувствовала, что это мой матч. То есть, все зависело только от меня. Хорошо, что сумела закрыть встречу в двух партиях. И избежать мыслей, ранее дважды проигрывавших в основе GS.

— Назовешь основную причину поражения от Лулу Сан во втором круге?

— Я с ней встречалась раньше на харде и побеждала. На бетоне легче миксовать ритм, потому что она любит бить по низким мячам. Трава – это ее покрытие. Да и подачи у нее тогда не было такой, как в Лондоне, сейчас.

В результате подачи она заработала очень много очков. Что касается себя, то могу себе упрекнуть за второй сет. Уменьшила интенсивность, дала ей возможность вернуться в игру. Мне это стоило потере уверенности, перешедшей на сторону соперницы. На ней она и заехала в третий круг. И, как видим, она выиграла шесть матчей подряд.

— Вопрос на улыбку. Что у вас сегодня общего с Элиной Свитолиной?

— Ээммм... Не уверена, что об этом нужно говорить, но... кепка (смеется). Дело в том, что мне запретили выступать, поскольку у меня был черный цвет во внутренней части. Дресс-код Уимблдона, как известно, строго белый цвет. На помощь пришла Элина. Кепка, в которой я играла – ее (смеется).

ПС.* — намек на то, что игроков тренируют нидерландские специалисты.

Все представители Украины, которые имеют победы в основной сетке Уимблдона

1. Элина Свитолина - 19;

2. Леся Цуренко - 11;

3. Андрей Медведев - 9;

4. Александр Долгополов - 8;

4. Сергей Стаховский - 8;

6. Елена Бондаренко - 7;

7. Екатерина Бондаренко - 6;

7. Марта Костюк - 6;

9. Татьяна Перебийнис - 5;

9. Даяна Ястремская - 5;

11. Наталья Медведева - 4 (+1 в составе СНГ);

12. Ангелина Калинина - 2;

12. Елена Татаркова - 2;

14. Елена Брюховец - 1;

14. Юлия Вакуленко - 1;

14. Виктория Кутузова - 1;

14. Илья Марченко - 1;

14. Дарья Снегирь — 1;

14. Юлия Стародубцева - 1.

Жирным выделены теннисисты, карьера которых продолжается.