Экс-первая ракетка мира завершит карьеру после Олимпиады-2024

Немецкая теннисистка Анжелик Кербер завершит профессиональную карьеру после Олимпийских игр-2024 в Париже.

Об этом эксперша ракетка мира сообщила в соцсетях.

"Финишная прямая. Еще до начала Олимпийских игр я могу сказать, что никогда не забуду Олимпиаду в Париже, потому что это будет мой последний профессиональный турнир как теннисистки", - написала Кербер.

За свою карьеру Кербер трижды выигрывала турниры серии Grand Slam (Australian Open-2016, US Open-2016 и Уимблдон-2018) и становилась серебряным призером Олимпийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро.

Олимпийский теннисный турнир пройдет на грунтовых кортах Ролан Гаррос с 27 июля по 4 августа. В первом круге Кербер сыграет против японки Наоми Осаки.