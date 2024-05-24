Калинина закамбечила против действующей чемпионки Уимблдона и пробилась в полуфинал Страсбурга

Украинская теннисистка Ангелина Калинина (56) вышла в полуфинал турнира WTA 500 в Страсбурге, Франция.

В четвертьфинале она одолела чешку Маркету Вондроушеву (6). Матч длился 2 часа 35 минут и завершился со счётом 5:7, 6:3, 6:2.

Соперница украинки допустила аж 12 двойных ошибок, но частично перекрыла это четырьмя эйсами. Калинина ни разу не подала навылет, но отыграла 12 из 18 брейк-пойнтов и значительно меньше ошибалась - всего две двойные.

Internationaux de Strasbourg - WTA 500

Страсбург, Франция

грунт

Призовой фонд - $922,573

Чвертьфинал, 24 мая

Ангелина Калинина (Украина) - Маркета Вондроушева (Чехия) 5:7, 6:3, 6:2

Отметим, что Вондроушева - действующая чемпионка Уимблдона. Это была третья очная встреча украинской и чешской теннисисток, в предыдущих двух они одержали по одной победе.

В полуфинале Калинина сыграет против Даниэль Коллинс (12), которая уверенно разобралась с обидчицей Элины Свитолиной.