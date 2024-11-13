Сборная Украины потеряла теннисистку перед матчем с Австрией на Кубке Билли Джин Кинг

19-летняя украинская теннисистка Анастасия Лопата не сыграет за национальную команду в матче против Австрии в Кубке Билли Джин Кинг.

Об этом сообщил капитан сборной Илья Марченко в комментарии ВТУ.

Лопата накануне заменила Марту Костюк, которая пропустит турнир по личным причинам. Однако Анастасия за день до начала подготовки к Кубку травмировалась.

"Настя неплохо отыграла несколько американских турниров ITF, последний даже выиграла. Обыграла неплохих соперниц. Я видел несколько ее матчей и могу сказать, что уровень игры достаточно высок. Конечно мы рассчитывали на нее, я уверен, что австрийцы точно не ожидали ее появления здесь. Но, к сожалению, такие обстоятельства, что она травмировалась и удивить соперников, не удастся. Буквально за день до начала подготовки Анастасия сломала руку и, к сожалению, не будет играть. Однако она проявила инициативу и захотела присоединиться к команде, быть здесь, поддерживать, в чем помогать", – рассказал Марченко.

Украинская команда 16 – 17 ноября на хардовом корте The Courts McKinney в Техасе (США) сразится против сборной Австрии. Недавно стали известны составы команд.