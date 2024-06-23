Впервые за 18 лет: Украина выиграла бронзу в эстафете на чемпионате Европы
Сборная Украины завоевала бронзу в эстафете 4x100 м комплексным стилем на чемпионате Европы-2024 по плаванию.
Украинские пловцы, в составе Александра Желтякова, Владимира Лисовца, Арсения Ковалева, Ильи Линника, проплыли дистанцию за 3,33,50 минуты.
Золото завоевали австрийцы (3,33,41), второе место заняли представители Польши (3,33,44).
Результаты финала эстафеты 4x100 м
Стоит добавить, что до последнего этапа украинцы были лидерами, однако на последнем заплыве Линника "сине-желтые" потеряли первую строчку.
Это первая медаль Украины в эстафете 4х100 м комплексным стилем за 18 лет на Евро по водным видам спорта.
Ранее мы сообщали, что другие украинские пловцы Михаил Романчук и Владислав Бухов получили награды в индивидуальных соревнованиях.