Впервые за 18 лет: Украина выиграла бронзу в эстафете на чемпионате Европы

Сборная Украины завоевала бронзу в эстафете 4x100 м комплексным стилем на чемпионате Европы-2024 по плаванию.

Украинские пловцы, в составе Александра Желтякова, Владимира Лисовца, Арсения Ковалева, Ильи Линника, проплыли дистанцию за 3,33,50 минуты.

Золото завоевали австрийцы (3,33,41), второе место заняли представители Польши (3,33,44).

Результаты финала эстафеты 4x100 м

Стоит добавить, что до последнего этапа украинцы были лидерами, однако на последнем заплыве Линника "сине-желтые" потеряли первую строчку.

Это первая медаль Украины в эстафете 4х100 м комплексным стилем за 18 лет на Евро по водным видам спорта.

Ранее мы сообщали, что другие украинские пловцы Михаил Романчук и Владислав Бухов получили награды в индивидуальных соревнованиях.