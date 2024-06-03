Сборная Украины выиграла этап Кубка мира по артистическому плаванию

Сборная Украины по артистическому плаванию заняла первое место в акробатической группе на 3-м этапе Кубка мира в Макреме, Канада.

Об этом сообщает Национальный олимпийский комитет Украины.

Победительницами стали Иванна Бурба, Амелия Волынская, Александра Горецкая, Мария Здоровцова, Алиса Кулик, Елизавета Лымарь, Ангелина Овчинникова и Валерия Тищенко. Судьи оценили их выступление в 244,4834 балла.

Для Бурбы, Волынской, Задоровцевой, Кулик и Лымарь это было дебютное выступление на соревнованиях такого уровня.

Напомним, накануне сестры Алексеивы добыли в борьбе бронзу на этом же Кубке мира.