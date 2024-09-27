Титулованная австралийка установила мировой рекорд по плаванию на короткой воде

Австралийская пловчиха Кейли Маккион побила мировой рекорд на 100 метрах на спине.

23-летняя спортсменка установила новое достижение на чемпионате Австралии на короткой воде. В финале действующая олимпийская чемпионка проплыла дистанцию за 54.56 секунды, выиграв более секунды у чемпионки мира в эстафете Ионы Андерсон.

Предыдущее достижение было установлено в 2019 году и принадлежало австралийке Минни Атертон.

Watch Kaylee McKeown break the World Record in the 100 backstroke IN SEPTEMBER!



📹: Troyy/9 Sports pic.twitter.com/NPNOMipEvd — SwimSwam (@swimswamnews) September 26, 2024

Рекорды на 100 метрах на спине

Кейли Маккион (Австралия, 2024) – 54.56 секунды

Минна Атертон (Австралия, 2019) – 54.89

Катинка Хоссу (Венгрия, 2014) – 55.03

Шино Сакаи (Япония, 2009) – 55.23

Шино Сакаи (Япония, 2009) – 56.15

Напомним, на Олимпиаде-2024 в Париже Маккион с олимпийскими рекордами выиграл а заплывы на 100 и 200 метров на спине.