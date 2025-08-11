Гречко с мировым рекордом выиграла золото Всемирных игр-2025, Яковлева – серебряный призер

Украинки София Гречко и Анна Яковлева заняли два первых места подиума на Всемирных играх 2025 года.

Сегодня, 11 августа, в китайском Чэнду состоялся финальный заплыв на 400 м в ластах среди женщин, в котором выступили Гречко и Яковлева.

Три четверти дистанции лидировала "нейтральная" спортсменка из России Елизавета Купрессова, в то время как обе украинки плыли сразу за ней.

Однако за сто метров до финиша Яковлева и Гречко опередили россиянку, отбросив ее на третье место. Статус чемпионки Всемирных игр-2025 украинские спортсменки разыграли на последних 50 м дистанции. В итоге София опередила землячку на 0,39 и выиграла этот заплыв. Анне пришлось довольствоваться статусом серебряного призера.

Более того, Гречко не только выиграла золотую медаль турнира, она еще и установила новый мировой рекорд – 3:11,88.

Всемирные игры-2025. Плавание в ластах. Женщины. 400 м

София Гречко (Украина) – 3:11,88 с; Анна Яковлева (Украина) +0,39; Елизавета Купрессова (Россия) +2,23.

Результати запливу на 400 м у ластах серед жінок

Напомним, что для Софии Гречко это уже второе золото Всемирных игр-2025. Ранее она победила в заплыве на 200 м.

Отметим, что Гречко и Яковлева присоединились к медальному достижению Украины, которое ранее "открыли" Артур Артамонов, Анастасия Макаренко и София Ламах.