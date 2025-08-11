Мировой рекорд соперника и разделенная награда: украинцы добыли еще две бронзы Всемирных игр-2025

Украинские спортсмены Артур Артамонов и Анастасия Макаренко выиграли бронзовые медали Всемирных игр 2025 года, которые проходят в китайском Чэнду.

Сегодня, 11 августа, в шестой соревновательный день состоялся финальный заплыв на 50 метров среди мужчин в биластах, в котором принял участие Артамонов. В напряженной борьбе за место на подиуме 32-летний украинец не уступил Марко Орси – оба спортсмена продемонстрировали идентичный результат 18,83 с. В итоге и Артамонов, и Орси были признаны бронзовыми призерами.

Победу же одержал представитель Венгрии Себастьян Сабо, который с мировым рекордом стал чемпионом ВИ-2025. На втором месте финишировал поляк Шимон Кропидловски.

Всемирные игры-2025. Плавание в биластах. Мужчины. 50 м

Себастьян Сабо (Венгрия) – 17,96 с; Шимон Кропидловски (Польша) +0,45; Марко Орси (Италия)/Артур Артамонов (Украина) +0,87.

Затем начался финал Всемирных игр-2025 в плавании на 100 метров в ластах среди женщин. На старт заплыва вышли сразу две украинки, а именно Анастасия Макаренко и Виктория Уварова.

Именно между двумя украинками развернулась борьба за бронзовую медаль соревнований, которую выиграла Макаренко, опередив землячку на 0,5 с.

Заплыв выиграла "нейтральная" спортсменка Диана Слисева. Сразу за ней финишировала китаянка Ху Яояо.

Всемирные игры-2025. Плавание в ластах. Женщины. 100 м

Диана Слисева (Россия) – 38,62 с; Ху Яояо (Китай) +0,31; Анастасия Макаренко (Украина) +0,52.

Отметим, что эти награды стали для Украины уже 17-й и 18-й соответственно на Всемирных играх-2025.

Напомним, что по итогам пятого дня соревнований сборная Украины вышла на четвертое место медального зачета турнира.