Мировые баталии в бассейне на ЧМ-2025: Макинтош vs Лэдеки, возвращение Маршана и перспективы Уолш

11 июля в Сингапуре стартовал чемпионат мира по водным видам спорта. Уже завершились соревнования по водному поло, плаванию на открытой воде и артистическому плаванию.

А вот с 27 июля начнется главная программа для многих болельщиков – соревнования по плаванию в бассейне. Здесь соберутся звезды первой величины: Саммер Макинтош, Гретхен Уолш, Леон Маршан и другие. Свои первые мировые медали попытается завоевать и 12-летняя сенсация из Китая Юй Цзиди, которая уже в этом году поражала невероятными результатами.

Это уже 22-й чемпионат мира. Впервые его провели в 1973 году в Белграде, Сербия (тогда еще Югославия). И уже известно, где пройдет следующее мировое первенство – в 2027-м спортсменов будет принимать Будапешт, Венгрия.

Главные звезды и фавориты

Прошел год с летних Олимпийских игр в Париже. Именно там, на арене "Ла Дефанс", настоящими звездами стали француз Леон Маршан и канадец Саммер Макинтош. Вместе они получили семь индивидуальных золотых наград!

К бою снова готовится и легендарная Кэти Ледеки. И хотя ей всего 28 лет – для плавания это уже не совсем "золотой возраст". Но она до сих пор в элите.

Кэти Ледеки и гимнастка Симона Байлз. На двоих у них 16 золотых олимпийских медалей instagram.com/katieledecky/

На ее счету – 26 медалей чемпионатов мира, что является третьим показателем в истории. Впереди только Майкл Фелпс (33) и Райан Лохте (27). 21 из этих медалей – золотые. Это второй результат за всю историю, уступает лишь тому же Фелпсу (26 "золотых").

Лэдеки VS Макинтош. Главная дуэль ЧМ–2025

Самый ожидаемый заплыв чемпионата – 800 метров вольным стилем среди женщин, который состоится 2 августа. Ожидается захватывающая битва между Кэти Ледеки и Саммер Макинтош.

Ледеки стремится войти в историю как первая спортсменка, которая семь раз подряд выигрывала чемпионат мира в одной дисциплине. А Макинтош имеет свой амбициозный план – стать лишь второй в истории (после Майкла Фелпса), кто получит пять индивидуальных золотых медалей на одном чемпионате мира.

Саммер Макинтош после Олимпиады в Париже на игре бейсбольного Торонто instagram.com/bluejays/

Возвращение Саммер на дистанцию 800 м – история сама по себе. После 11-го места на Олимпиаде в Токио в 14-летнем возрасте она исключила эту дисциплину из своего графика. Но в этом году на тренировках во Франции, во время глубокого разговора со своим тренером Фредом Верну, Макинтош решила вернуться. И теперь готова сотворить настоящую сенсацию.

В Токио Лэдеки торжествовала в этой дисциплине. Она побеждала и в Лондоне, и в Рио, а прошлым летом выиграла "золото" Парижа.

"Было много причин, почему я выбрала 800 метров вольным стилем. По моему мнению, это самый большой вызов. Я всегда выкладываюсь на полную, поэтому никогда не нервничаю перед заплывом с ней, потому что знаю – это будет борьба до самого финиша", – сказала несколько дней назад Саммер Макинтош, намекая на грандиозную дуэль с легендарной Кэти.

Ледеки в апреле обновила свой собственный мировой рекорд и имеет лишь одно поражение в финалах на 800 метров вольным стилем за последние 15 лет. У нее более 60 побед – и только один сбой.

И ответственность за эту сенсацию лежит на плечах Макинтош. В феврале 2024 года она опередила Лэдеки на соревнованиях в Орландо.

"То, что я смогла победить ее на 800-метровке, и это стало шоком для мира плавания, говорит гораздо больше о ней, чем обо мне", – с уважением призналась Саммер.

Но это еще не все. Представительницы США и Канады снова сойдутся в финале на 400 метров вольным стилем – там, где они делили пьедестал на чемпионате мира 2022 года и на Играх в Париже.

Макинтош, которой всего 18 лет, выступит сразу в пяти индивидуальных дисциплинах. И если она одержит пять побед – войдет в историю. Только один пловец смог когда-то выиграть пять индивидуальных "золота" на Олимпиаде или чемпионате мира – Майкл Фелпс.

Кстати, именно Фелпс поздравил Макинтош с тем, что она стала первой женщиной со времен его "золотого" Пекина-2008, которая побила три мировых рекорда в индивидуальных дисциплинах на одних соревнованиях.

Swimming's queen of the individual medley. 👑



After giving us a comeback to remember and an Olympic Record at #Paris2024, Canada's Summer McIntosh becomes the first woman to break the 2:06.00 barrier and Katinka Hosszu's near decade-old World Record, clocking 2:05.70 at the… pic.twitter.com/FnbiOImVSb — The Olympic Games (@Olympics) June 10, 2025

На дистанции 800 м Саммер еще не превзошла Ледеки – ее результат 8:05.07 лишь на 0,95 секунды хуже мирового рекорда. Но даже это – третье лучшее время в истории. Среди 15 самых быстрых результатов на этой дистанции 13 принадлежат Ледеки, два – Макинтош.

Доминаторка из NCAA: Гретхен Уолш выходит на охоту

22-летняя Гретхен Уолш – еще одна американская звезда, которая может перевернуть турнир. В 2025 году она уже трижды побила мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем – включая два рекорда за один день! За четыре года в составе Университета Вирджинии Уолш выиграла девять индивидуальных титулов NCAA. А в конце прошлого года на чемпионате мира по плаванию на короткой воде получила пять индивидуальных золотых медалей.

В 50-метровом бассейне она имеет лучшие времена сезона сразу на трех дистанциях: 50 и 100 м баттерфляем, а также 50 м вольным стилем.

Ожидается, что Гретхен выступит в трех эстафетах в составе сборной США. И имеет все шансы повторить рекорд Мисси Франклин, которая в 2013 году выиграла шесть золотых медалей на одном чемпионате мира.

На руку американке играет и расписание соревнований. Первый ее старт – 100 м баттерфляем. В этом году соперницы проигрывали ей на этой дистанции минимум ... 1,5 секунды!

"В целом я просто хочу показать лучшие результаты, побить некоторые рекорды и, конечно, получить несколько золотых медалей", – рассказывала Уолш накануне ЧМ.

Леон Маршан: чемпион с плохой подготовкой

После своего блестящего триумфа на Олимпийских играх в Париже, где он получил четыре индивидуальные золотые медали, Леон Маршан прибывает в Сингапур как главный фаворит. Он стал лишь третьим в истории, кому покорился такой подвиг на Играх – после Марка Шпитца и Майкла Фелпса.

На чемпионатах мира Леон также имеет блестящую историю: два "золота" и одно "серебро" в 2022 году, три "золота" в 2023-м.

На этот раз француз решил не распыляться. Он отказался от участия в соревнованиях на 200 м баттерфляем и 200 м брассом и сосредоточится на любимых дисциплинах комплексного плавания.

"Мне есть над чем работать. Это еще не конец. Я сделал много ошибок, поэтому уверен – могу выступить еще лучше", – признался он французским СМИ.

По данным L'Équipe, после Игр в Париже Маршан взял шесть недель отпуска. А уже 1 ноября побил мировой рекорд Райана Лохте на 200 метров в коротком бассейне.

В начале 2025-го Леон поехал в Австралию, где совмещал тренировки с серфингом. Во время одного из катаний сломал ребро и неделю восстанавливался. После этого он вернулся в Остин (США), чтобы начать подготовку к ЧМ.

Леон Маршан instagram.com/leon.marchand31/

Его главная цель – 200 м комплексным стилем. В Париже он добыл здесь "золото", но лишь на 0,06 секунды не дотянул до мирового рекорда Лохте (1:54.00, установленный еще в 2011 году). Сможет ли он сделать это в Сингапуре?

В отличие от многих соперников, Маршан еще не стартовал в соревнованиях высокого уровня в этом году. Американцы, британцы и другие топ-сборные уже прошли через национальные отборы. Отсутствие свежих данных о форме Леона – едва ли не единственная надежда для его соперников.

Среди тех, кто попытается навязать борьбу – 23-летний американец Карсон Фостер (бронзовый призер ОИ–2024) и 28-летний британец Дункан Скотт, который на последних трех Олимпиадах получил восемь медалей (2 золотые и 6 серебряных).

В каких дисциплинах будет представлена Украина?

С 26 по 29 апреля в Броварах состоялся чемпионат Украины по плаванию сезона-2025. Именно на этих соревнованиях трое украинских спортсменов смогли получить лицензии на предстоящее мировое первенство, которое пройдет в Сингапуре.

Украинцам удалось достичь квалификационного стандарта в трех дисциплинах. Речь идет о мужских и женских 50 метрах брассом, а также женский спринт баттерфляем на дистанции 50 метров. Именно эти виды стали ключевыми для отбора на ЧМ-2025.

В итоге сборная Украины будет представлена в 22 дисциплинах мирового чемпионата: 17 соревнований среди мужчин и 5 среди женщин. В восьми из них спортсмены выполнили норматив категории "А" – это позволяет уверенно претендовать на участие.

Согласно правилам, чтобы страна могла заявить сразу двух участников на одну дисциплину, оба должны показать результаты на уровне норматива "А". Если же такой норматив не выполнил ни один из претендентов, то допускается участие одного спортсмена, который соответствует менее жесткому стандарту – нормативу "Б".

Для квалификации двух спортсменов от страны на одну дисциплину ЧМ-2025 каждый из них должен иметь выполненный норматив "А". При отсутствии пловцов с нормативом "А" на соревнования может быть заявлен один спортсмен с нормативом "Б".

Мужчины

50 м вольным стилем: Владислав Бухов ("А"), Илья Линник, Андрей Говоров, Никита Шеремет (все – "Б")

100 м вольным стилем: Илья Линник, Владислав Бухов, Богдан Шелипов (все – "Б")

200 м вольным стилем: Илья Линник, Вадим Науменко, Егор Романюк (все – "Б")

400 м вольным стилем: Михаил Романчук ("Б")

800 м вольным стилем: Михаил Романчук ("А")

1500 м вольным стилем: Михаил Романчук ("А")

50 м на спине: Александр Желтяков ("Б")

100 м на спине: Александр Желтяков ("А")

200 м на спине: Александр Желтяков ("А"), Антон Денисенко, Алексей Грабаров (оба – "Б")

50 м брассом: Владимир Лисовец, Степан Бабенко (оба – "А"), Максим Овчинников, Максим Ткачук (оба – "Б")

100 м брассом: Владимир Лисовец, Максим Ткачук, Максим Овчинников, Александр Карпенко (все – "Б")

200 м брассом: Максим Овчинников, Максим Ткачук, Владимир Лисовец, Давид Кузименко (все – "Б")

50 м баттерфляем: Владислав Бухов ("А"), Арсений Ковалев, Андрей Говоров, Любомир Лемешко (все – "Б")

100 м баттерфляем: Арсений Ковалев, Денис Кесиль, Антон Кочу, Любомир Лемешко (все – "Б")

200 м баттерфляем: Денис Кесиль ("А"), Антон Кочу, Георгий Лукашев, Николай Котенко (все – "Б")

200 м комплексом: Вадим Науменко, Денис Кесиль, Антон Денисенко (все – "Б")

400 м комплексом: Алексей Грабаров, Георгий Лукашев, Вадим Науменко, Михаил Романчук, Антон Денисенко (все – "Б")

Женщины

50 м на спине: Ника Шарафутдинова ("Б")

100 м на спине: Ника Шарафутдинова ("Б")

200 м на спине: Ника Шарафутдинова ("Б")

50 м брассом: Ирина Милютина ("Б")

50 м баттерфляем: Екатерина Семенова ("Б")

Расписание соревнований

Те, кто следит даже не за плаванием, а хотя бы за Олимпийскими играми, прекрасно знают: в этом виде спорта один человек способен собрать несколько золотых медалей за один турнир. Чемпионат мира – идеальное место для этого.

Программа чемпионата включает следующие дисциплины:

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Индивидуальные заплывы: 50 м, 100 м, 200 м, 400 м, 800 м и 1500 м вольным стилем 50 м, 100 м, 200 м на спине 50 м, 100 м, 200 м брассом 50 м, 100 м, 200 м баттерфляем 200 м и 400 м комплексным плаванием

Эстафеты: 4×100 м, 4×200 м вольным стилем 4×100 м комплексным плаванием

Микст: 4×100 м вольным стилем 4×100 м комплексным плаванием

H – квалификационные заплыви. 1/2 – полуфиналы. F – финалы.

Где смотреть ЧС-2025 по плаванию

Эксклюзивным транслятором события в Украине является "Суспільне Спорт".