Двукратная олимпийская чемпионка дважды за день побила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем
Американская пловчиха Гретхен Уолш установила дважды за день новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.
Об этом сообщает WorldAquatics.
В предварительном заплыве на соревнованиях Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США) 22-летняя Уолш показала результат 55,09 секунд. Она улучшила свой предыдущий показатель (55,18).
В финале она проплыла еще быстрее – 54,60. Гретхен – первая женщина, которая сумела "выплыть" из 55 секунд.
Уолш сейчас также является рекордсменкой мира на короткой воде на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м и 100 м баттерфляем, а также 100 м комплексом.
На Олимпийских играх в Париже американка получила золотые медали в смешанной эстафете 4х100 и эстафете 4х100. В индивидуальном заплыве стала серебряным призером в дисциплинах 100 метров баттерфляем.
Уолш – звезда плавания. На Олимпийских играх 2024 она получила 2 золотые (комбинированная и женская эстафеты) и 2 серебряные медали (100 м баттерфляем и эстафета вольным стилем).