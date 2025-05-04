Двукратная олимпийская чемпионка дважды за день побила мировой рекорд в плавании на 100 м баттерфляем

Американская пловчиха Гретхен Уолш установила дважды за день новый мировой рекорд на дистанции 100 м баттерфляем.

Об этом сообщает WorldAquatics.

В предварительном заплыве на соревнованиях Pro Swim Series в Форт-Лодердейле (США) 22-летняя Уолш показала результат 55,09 секунд. Она улучшила свой предыдущий показатель (55,18).

В финале она проплыла еще быстрее – 54,60. Гретхен – первая женщина, которая сумела "выплыть" из 55 секунд.

TWO WORLD RECORDS. ONE DAY. ONE NAME. 😮🔥

Gretchen Walsh made history in Fort Lauderdale — not once, but TWICE.



💥 First, she clocked 55.09 in the prelims…

💥 Then came finals: 54.60 — the first woman EVER under 55 in the 100m Butterfly!



What do we even say at this point?… pic.twitter.com/MefBgK2ti6 — World Aquatics (@WorldAquatics) May 3, 2025

GRETCHEN WALSH!!!!



NEW 100 FLY WORLD RECORD!!!!



54.60!!!!!



THE FIRST WOMAN UNDER 55.00!!!! pic.twitter.com/Onv1Wg2UaQ — Kyle Sockwell (@kylesockwell) May 3, 2025

Уолш сейчас также является рекордсменкой мира на короткой воде на дистанциях 50 м вольным стилем, 50 м и 100 м баттерфляем, а также 100 м комплексом.

На Олимпийских играх в Париже американка получила золотые медали в смешанной эстафете 4х100 и эстафете 4х100. В индивидуальном заплыве стала серебряным призером в дисциплинах 100 метров баттерфляем.

Уолш – звезда плавания. На Олимпийских играх 2024 она получила 2 золотые (комбинированная и женская эстафеты) и 2 серебряные медали (100 м баттерфляем и эстафета вольным стилем).