Чемпионат мира по санному спорту: впервые за 16 лет с реальными надеждами на медали

В четверг, 6 февраля, в Уистлере (Канада) стартует чемпионат мира по санному спорту. В турнире, который продлится всего три дня – по 8 февраля включительно, будут разыграны 7 комплектов наград.

Впервые за долгие годы на медали всерьез претендуют украинские саночники, которые в этом году уже добились ряда успехов. Спортсмены сборной Украины завоевали медали на юниорском ЧМ, а в турнирах среди взрослых впервые за 16 лет завоевали медаль этапа Кубка мира.

Богатая история и полное доминирование Германии

Нынешний чемпионат является 53-м по счету, первый турнир прошел в Осло (Норвегия) в 1955 году. Затем, в 1956-м турнир отменили, а в период 1957-1963 турнир проводился ежегодно. Начиная с 1964-го чемпионат мира не проходил в годы проведения Олимпиад (за исключением ЧМ-1966, который отменили). А с 1981 по 1993 турнир проходил раз в два года, по нечетным (исключение, ЧМ-1990). С 1995-го турнир вновь начал проходить каждый год, кроме года проведения Олимпиад. Традиция прервалась только в 2022-м, когда ЧМ был проведен, но в одной не олимпийской дисциплине. Комплект медалей был разыгран в женских санях-двойках.

Любопытно, что в последние годы своеобразную монополию на проведение турнира получила Германия. После ЧМ-2020, который состоялся в Сочи, четыре подряд турнира (2021-2024) прошли на разных немецких трассах. Впрочем, это и неудивительно. Германия – явный лидер мирового санного спорта во всех дисциплинах, за исключением женского спринта в двойках. В этом новом виде программы медали разыгрываются только два года и у команд Германии и Италии по одной победе в 2023 и 2024 годах соответственно (у итальянок также бронза ЧМ-2023).

В сводной таблице медалей у команды Германии 83 золота, у атлетов ГДР – 35 золотых наград, и только потом идут сборные Австрии (30), Италии (17) и… Западной Германии (ФРГ) – 12. Итого, 130 золотых медалей немецких саночников из 201 разыгранной, почти две трети (!) наград высшего достоинства.

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Наконец, в десятке самых титулованных саночников-мужчин мира исключительно представители Германии. Разумеется, во главе с легендарным Феликсом Лохом, 14-кратным чемпионом мира и 3-кратным олимпийским чемпионом. В аналогичной женской таблице 9-е место занимает представительница Австрии Андреа Тагверкер, на счету которой 3 золота чемпионата мира и бронза Олимпиады Лиллехаммер-94. Кроме нее в таблице исключительно представительницы Германии во главе с 9-кратной чемпионкой мира и 6-кратной олимпийской чемпионкой Натали Гейзенбергер.

Громкая заявка Украины на успех

Нынешний чемпионат с особым трепетом ждут не только болельщики сборных Германии, Австрии и Италии – признанных лидеров мирового санного спорта, но и в Украине. И повод для ожиданий у нас более чем весомый. 4-5 января в латвийской Сигулде проходил очередной этап Кубка мира, где украинская команда завоевала третье место в смешанной эстафете.

Наши спортсмены уступили лишь командам Германии и Австрии, которые заняли первое и второе места соответственно. Украинская сборная выступала в следующем составе: Юлианна Туницкая, Игорь Гой, Назарий Качмар, Андрей Мандзий, Елена Стецькив и Александра Мох.

Наша команда оставила позади сборные Польши, Латвии, Италии и США, которые допустили ошибки и не смогли добраться до финиша. А главное – украинцы прервали затяжную серию неудач и завоевали медаль этапа Кубка мира впервые с 2008 года.

Збірна України з санного спорту з бронзовими медалями Кубку світу ФССУ

Исторические предпосылки

6 декабря 2008-го, в той же Сигулде, в рамках этапа КМ-2008/09, Наталья Якушенко завоевала серебро в одиночных санях, уступив только титулованной немке Татьяне Хюфнер, будущей олимпийской чемпионке Ванкувера-2010. В то же время, Якушенко опередила 2-кратную призершу чемпионатов мира Анке Вишневски. В том сезоне, кстати, Якушенко выступила достаточно ровно, ни разу не выбыв из топ-10 и завоевала итоговое 5-е место в общем зачете Кубка мира.

А в конце того сезона 2008/09, на чемпионате мира в феврале 2009-го, ровно 16 лет назад, 6 февраля, Наталья Якушенко завоевала первую и единственную на сегодняшний день медаль сборной Украины на чемпионате мира по санному спорту. На турнире в Лейк-Плэсиде (США) лучшей в тот день стала американка Эрин Хэмлин, промчавшая дистанцию на родной трассе с общим результатом 1 минута 28.098 секунды в двух попытках. Натали Гейзенгербер тогда от нее отстала на 0.187 секунды, а Якушенко – на 0.236 секунды.

К сожалению, успех на ЧМ-2009 так и остался единственным медальным для сборной Украины в истории участия в чемпионатах мира. Сама же Якушенко до сезона 2008/09 выиграла еще 7 наград этапов Кубка мира (всего в карьере 8 – 5 бронзовых и 3 серебряные медали), а также бронзовую медаль чемпионата мира-1990 в составе сборной СССР, в микст-команде. А две награды сезона 2008/09 до января 2025-го оставались последними и для сборной Украины, которая только сейчас сумела прервать серию неудач в Кубке мира.

Получится ли на чемпионате мира?..

ФССУ

Успехи юниоров, как залог будущего

Говоря об успехах на "взрослом" уровне, нельзя не отметить и наших юниоров – будущее украинского санного спорта. Тем более, когда есть чем похвастать. 2025-й начался с медальных выступлений и у них.

Так, парный экипаж Максим Панчук и Андрей Муц стали бронзовыми призерами молодежного чемпионата Европы (U-23) в немецком Винтерберге. Ранее, Панчук и Муц участвовали в Юношеских Олимпийских играх в Канвондо-2024 (Корея) в этой же дисциплине. Тогда они завершили соревнования с 7-м результатом.

Кроме того, сразу два комплекта наград завоевали юные украинские саночники на этапе розыгрыша Континентального Кубка среди юношей и девушек в городе Блуденц (Австрия). Александр Олещенко и Андрей Мох завоевали "серебро" среди юношей, а Эрика Пернаровская и Надежда Андреева заняли второе место среди девушек.

Где смотреть

Прямой эфир соревнований будет доступен на YouTube-канале Международной федерации санного спорта. Трансляции чемпионата мира из Уистлера начнутся 6 февраля после 20:00 по киевскому времени.

Турнир продлится вплоть до ночи на воскресенье, 9 февраля, по киевскому времени.