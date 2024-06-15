Международная федерация санного спорта продолжила отстранение россиян

Конгресс Международной федерации санного спорта (FIL) продолжил отстранение представителей России от международных соревнований.

Об этом сообщила Всеукраинская федерация бобслея и скелетона.

Сегодня в американском Лейк-Плэсиде начался Конгресс Международной федерации санного спорта.

Уже с самого начала активизировались представители так называемой России. Мощное юридическое лобби пыталось вернуть к участию в международных соревнованиях русских спортсменов. Но не так случилось, как кому-то думалось.

Ввиду того, что Лейк-Плэсид будет принимать через несколько дней и Конгресс Международной федерации бобслея и скелетона, представители обеих украинских национальных федераций объединились в одну мощную команду.

После слезоточивого спича русских юристов во время Конгресса слово взяли Тарас Гарцула и Владислав Гераскевич.

Украинцы буквально уничтожили все аргументы россиян по поводу их "несчастной судьбы" без участия в международных соревнованиях", — говорится в сообщении.