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Звездный австрийский прыгун пропустит весь сезон из-за травмы колена

Олег Дідух — 24 ноября 2024, 14:05
Звездный австрийский прыгун пропустит весь сезон из-за травмы колена
Даніель Хубер
Skijumping.pl

Известный австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Хубер пропустит весь сезон-2024/25 в связи с травмой колена.

Об этом сообщает Nordicmag.

Хубер вошел в состав сборной Австрии на первый этап Кубка мира в Лиллехаммере, прибыл с командой в Норвегию и в четверг принял участие в тренировках на трамплине. Однако по итогам тренировок Даниэль почувствовал боль в колене и отказался от участия в соревнованиях.

Позже 31-летний австриец прошел медосмотр, обнаруживший у него разрыв мениска. В скором времени спортсмен перенесет операцию на колене и пропустит весь нынешний сезон.

Напомним, Хубер – действующий обладатель Малого Кубка мира в зачете полетов на лыжах. В конце прошлого сезона он одержал две победы на гигантских трамплинах – в Викерсунде и Планике.

Вчера первый личный старт нового сезона Кубка мира выиграл немец Пьюс Пашке.

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