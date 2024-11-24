Звездный австрийский прыгун пропустит весь сезон из-за травмы колена

Известный австрийский прыгун на лыжах с трамплина Даниэль Хубер пропустит весь сезон-2024/25 в связи с травмой колена.

Об этом сообщает Nordicmag.

Хубер вошел в состав сборной Австрии на первый этап Кубка мира в Лиллехаммере, прибыл с командой в Норвегию и в четверг принял участие в тренировках на трамплине. Однако по итогам тренировок Даниэль почувствовал боль в колене и отказался от участия в соревнованиях.

Позже 31-летний австриец прошел медосмотр, обнаруживший у него разрыв мениска. В скором времени спортсмен перенесет операцию на колене и пропустит весь нынешний сезон.

Напомним, Хубер – действующий обладатель Малого Кубка мира в зачете полетов на лыжах. В конце прошлого сезона он одержал две победы на гигантских трамплинах – в Викерсунде и Планике.

Вчера первый личный старт нового сезона Кубка мира выиграл немец Пьюс Пашке.