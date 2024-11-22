Дебют украинских прыгунов в миксте, слаломисты едут в Гургль. Анонс лыжного уикенда

Прыжки с трамплина

Старты недели:

Пятница, 22 ноября

17:15 | Лиллехаммер (Норвегия), HS 140, смешанный командный турнир

Суббота, 23 ноября

17:00 | Лиллехаммер (Норвегия), HS 140, личный турнир

Воскресенье, 24 ноября

17:00 | Лиллехаммер (Норвегия), HS 140, личный турнир

В пятницу, 22 ноября стартует 46-й в истории сезон Кубка мира по прыжкам на лыжах с трамплина. В этом году зимний цикл будет стартовать в норвежском Лиллехаммере. Столица Олимпийских игр-1994 является регулярным гостем в календаре Кубка мира, часто присутствовала в программе норвежского турне Raw Air, однако открытие сезона "Лисгордсбаккен" будет принимать впервые за последние 12 лет. Отметим, что все старты – как у мужчин, так и у женщин – будут проходить на большом трамплине HS 140, в этот раз решили не использовать соседний 90-метровый трамплин.

В первый день состоится смешанный командный турнир – первый из трех запланированных в новом сезоне и суммарно лишь восьмой в истории Кубка мира. Увеличение количества микстов можно расценивать как один из шагов постепенного перехода к полностью совместному календарю Кубка мира для мужчин и женщин. Директор турнира Сандро Пертиле недавно заявил, что Международная лыжная федерация (FIS) планирует полностью перейти на общий календарь для мужчин и женщин уже в постолимпийском сезоне-2026/27.

x.com/FISskijumping

Выступит на стартовом этапе Кубка мира и сборная Украины, при чем, как мужская (Евгений Марусяк и Виталий Калиниченко), так и женская (Жанна Глухова и Татьяна Пилипчук). Это позволит украинцам впервые в истории принять участие в миксте на Кубке мира.

Что касается состава участников этапа, то после годичной паузы возвращается на Кубок мира звездный немец Маркус Айзенбихлер. Шестикратный чемпион мира пропустил всю прошлую зимнюю кампанию не из-за травмы: он не попадал в основу сборной Германии и был вынужден выступать на Континентальном Кубке.

А вот действующий чемпион мира на 90-метровом трамплине Петр Жила этап в Лиллехаммере пропустит – он в состав сборной Польши не отобрался. 37-летний ветеран в сентябре перенес операцию нам коленном суставе и пока не набрал оптимальную форму.

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Однако, если об отсутствии Жилы было известно еще две недели назад, то звездный австриец Даниэль Хубер был вынужден отказаться от участия в этапе в Лиллехаммере в последний момент. Он вошел в состав сборной Австрии, прибыл в Норвегию, провел вместе с командой две тренировочные сессии в среду. Однако в четверг стало известно, что Хубер этап в Лиллехаммере пропустит: у него появилась боль в колене.

Очень жаль 31-летнего австрийца, который страдал от серии травм в течение последних двух лет, а в конце прошлого сезона набрал невероятную форму, одержал победы в Викерсунде и Планице и выиграл Малый Кубок мира по полетам. Остается лишь надеяться, что его проблемы несерьезные, и это не начало новой черной полосы в карьере.

Горные лыжи

Старты недели:

Суббота, 23 ноября

11:30/14:30 | Гургль (Австрия), слалом, женщины

Воскресенье, 24 ноября

11:30/14:30 | Гургль (Австрия), слалом, мужчины

Кубок мира по горным лыжам во второй раз в истории посетит Гургль. Местная трасса "Кирхенкар" впервые приняла соревнования "Белого цирка" в прошлом году, однако тогда там соревновались только мужчины. В этом году программа этапа в Гургле будет полностью повторять предыдущий в Леве: в субботу – женский слалом, в воскресенье – мужской.

Отметим, что со снежным покрытием в процессе подготовки к соревнованиям возникали серьезные проблемы. Из-за недостатка снега рассматривались даже варианты отмены слаломов или их переноса в Зольден, который расположен совсем неподалеку. В итоге гонки все же состоятся, однако из-за высоких температур со снежным покрытием не все в порядке, и организаторы были вынуждены отменить пятничное свободное катание.

x.com/FISskijumping

Еще в прошлом году "Кирхенкар" зарекомендовала себя как трасса очень непростая, специфическая и аритмичная – особенно это касается ее верхней части. В прошлом году у мужчин это закономерно привело к триумфу хозяев. Австрийцы забрали все три призовых места усилиями Мануэля Феллера, Марко Шварца и Михаэля Матта, а четвертым финишировал британец Дэйв Райдинг, для которого этот этап тоже почти домашний: он является амбассадором местного горнолыжного курорта и тренируется в Гургле очень часто.

Шварц продолжает восстанавливаться после разрыва крестообразных связок колена и проблем со спиной, которые возникли у него летом. Однако в четверг стало известно, что Марко уже тренируется в Райтеральме и может вернуться на Кубок мира в середине декабря на этапе в Валь д'Изере.

Вернулся к тренировкам и звездный австрийский скоростных Макс Франц, который два года назад получил многочисленные переломы обеих ног на тренировке в Коппер Маунтин. До возвращения в гонки ему еще предстоит преодолеть довольно долгий путь, однако не исключено, что на Кубок мира он вернется уже этой зимой.

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Возвращаясь к героям прошлогоднего слалома в Гургле, все они начали новый сезон неудачно и им есть за что реабилитироваться. Интересно будет понаблюдать за тем, поможет ли фактор домашней трассы в этом году женской сборной Австрии – для девушек "Кирхенкар" столь же неизведанная территория, какой была для мужчин год назад.

Еще одной новостью недели стало завершение карьеры французского слаломиста Тео Летитра, который решил уйти на пенсию всего в 26 лет. Успехов на Кубке мира он так и не добился: 20 стартов за карьеру – и ни одного набранного очка.