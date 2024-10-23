Звезда горнолыжного спорта пропустит весь сезон-2024/25

Звездный норвежский горнолыжник Александер Омодт Килде пропустит весь сезон-2024/25.

Об этом сообщает TV2.no.

32-летний спортсмен получил травму плеча в январе этого года в результате тяжелого падения на этапе Кубка мира в швейцарском Венгене. Летом Килде пришлось дважды совершать повторную операцию на левом плече из-за того, что в нем обнаружили инфекцию. На этом проблемы не завершились: вскоре норвежца ждет еще одна, третья операция.

"После 10 недель антибиотиков, мне нужна еще одна операция. К сожалению, я не смогу выступать этой зимой, но я полностью сосредоточен на восстановлении и вернусь еще сильнее", – заявил Килде.

Норвежец является обладателем Кубка мира 2020 года, суммарно одержал 21 победу и 48 раз поднимался на подиумы на этапах "Белого цирка".

Ранее сообщалось о том, что Петр Влхов пропустит стартовую часть нового сезона, который начнется уже в субботу, 26 октября в Зольдене.