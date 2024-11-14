Суперзвезда горнолыжного спорта возобновила карьеру в 40-летнем возрасте

Легендарная американская горнолыжница Линдси Вонн приняла решение о возобновлении спортивной карьеры.

Об этом сообщает New York Times.

Впервые о возможном возвращении Вонн в спорт сообщалось еще в начале октября. Американка, которая завершила карьеру в 2019 году, планирует вернуться на Кубок мира на домашнем этапе в Бивер Крике (13 - 15 декабря). Затем в ее планах - этап в швейцарском Санкт-Морице (21 - 22 декабря).

Уже в пятницу, 15 ноября, четырехкратная обладательница Кубка мира должна присоединиться к сборной США и приступить к тренировкам. Линдси не исключает участие в зимней Олимпиаде 2026 года в Милане и Кортине д'Ампеццо.

Вонн является одной из самых успешных горнолыжниц в истории. Она 4 раза становилась обладательницей Кубка мира в общем зачете и одержала 82 победы на этапах. Также в коллекции американки есть золото Олимпиады-2010 и две награды высшей пробы с чемпионатов мира.

Это уже третье звездное возвращение в горнолыжном спорте в новом сезоне. Ранее к соревнованиям вернулись Марсель Хиршер и Лукас Бротен.